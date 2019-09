Fælder dom efter 'abelyde' i dansk pokal-drama: En misforståelse

Fremad Amager afviser alle anklager efter pokaltriumfen mod FC Midtjylland i sidste uge.

Sensationen og glæden over den meriterende sejr blev i voldsom grad overskygget af beskyldninger om racistiske tilråb og abelyde møntet på de mørke midtjyske spillere – især Awer Mabil.

Dommeren afbrød mod slutningen kampen i halvandet minut for at få stadionspeakeren til at annoncere en opfodring til at stoppe uvæsenet med det samme, men nu mener klubben efter grundig research, at alt beror på misforståelser:

- Efter at have undersøgt sagen, kan vi ikke bekræfte at der har været racistiske tilråb under FC Midtjylland-kampen, siger Fremad Amagers direktør Michael Jahn i en pressemeddelelse.

- Vores sikkerhedschef har talt med fangrupperinger, tilskuere i det pågældende tilskuerafsnit, civilt politi, gadeplans-medarbejdere samt presse som var til stede på stadion, og ingen mener at have hørt racistiske tilråb, fortsætter direktøren.

- Vi har en absolut nultolerance overfor racisme i Sundby Idrætspark, og vi har heller ikke en fan-kultur, hvor den slags finder sted. Man kan selvfølgelig aldrig udelukke, at en enkelt person kan finde på at råbe noget racistisk, men vores undersøgelser kan altså ikke bekræfte, at det har fundet sted. Heldigvis, siger Michael Jahn.

Han mener, sagen beror på en misforståelse.

- Vores fans håner jo - som alle andre klubbers fans – udeholdet og giver ’gode råd’ til dommeren. Så jeg tror, at det er råb som: Ud, ud, ud’ eller ’Ha, ha, ha’, der er blevet misforstået, siger han.

Kampens dommer indberettede efter opgøret episoden til DBU’s disciplinærudvalg, der nu med Fremad Amagers version af begivenhederne må tage stilling til konsekvenserne.

Pokalkamp afbrudt: - Helt uacceptabelt

FCM-stjerne undskylder: - Min opførsel og attitude var langt over stregen

Superligaen Indefra: Træner trodsede direktør i skandale-sag