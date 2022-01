Fanget på tv: 37.500 kroner i bøde

Hvidovre er blevet idømt en bøde på 37.500 kroner af Fodboldens Disciplinærinstans.

Bøden skyldes racistiske tilråb fra Hvidovre-fans samt slåskamp med sikkerhedsvagter i pokalkvartfinalen mod SønderjyskE i december sidste år.

Der er tale om en returkamp i kvartfinalen af Sydbank Pokalen 10. december, der blev spillet i Hvidovre.

Fodboldens Disciplinærinstans forklarer, at det efter kampen stod klart via medieomtale og indhentede tv-optagelser, at en eller flere Hvidovre-fans under kampen kom med racistiske tilråb mod SønderjyskE-spillere.

- Derudover forsøgte en gruppe af Hvidovre-fans at angribe SønderjyskE-tilhængere, og gruppen endte i slåskamp med sikkerhedsvagterne, lyder det.

Derfor valgte Fodboldens Disciplinærinstans at åbne en sag mod Hvidovre.

Vanvittigt pokalbrag: SønderjyskE er i semifinalen efter straffesparkskonkurrence.

Instansen vurderer, at det var tilskuere med tydeligt tilhørsforhold til Hvidovre, der kom med de racistiske tilråb samt forsøgte at angribe SønderjyskE-fans og endte i tumult med vagterne.

Hvidovre kan inden for de næste to uger anke sagen til Fodboldens Appelinstans.

SønderjyskE endte med at vinde samlet over Hvidovre efter straffesparkskonkurrence og er dermed klar til semifinalerne.

