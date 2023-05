Fangrupper i samme park: Politiet er klar

Ekstra Bladet sætter AaBs Lucas Andersen på hård prøve for at afgøre, om han virkelig hører til i Aalborg eller København forud for pokalfinalen

Der er meget på spil i torsdagens pokalfinale i Parken mellem AaB og FC København.

Det kan man blandt andet aflæse på antallet af solgte billeter. FC København melder udsolgt, og op mod 15.000 AaB-fans har sørget for billet i den opdelte nationalarena.

Normalt har udefans begrænset plads i Parken, men da Pokalturneringens sidste kamp spilles i et neutralt nationalarena, har AaB's fans fået halvdelen af pladserne. Arkivfoto: Kenneth Meyer

Inden kampen holder de mange tilhængere til i hver sin ende af Fælledparken, men trods det massive opbrud af fans kategoriserer politiet ikke pokalfinalen som en højrisikokamp.

'Mellemrisiko'

Ifølge Jesper Vangsgaard fra Københavns Politi er der dog ingen grund til at bekymring over, at de to fangrupperinger skal varme op i den samme park.

Politiet har nemlig 'tilstrækkelig bemanding' mellem grupperne.

- Vi har valgt at lægge fangrupperne i hver sin ende af Fælledparken, og erfaringen er, at der er ganske få, som vil lave ballade. Langt de fleste vil bare gerne have en fest.

- Skulle der være nogle få, som ønsker andet, så er vi tilstrækkeligt mange styrker mellem de to fangrupperinger, siger Jesper Vangsgaard.

Fokus efter kampen

Det er ikke hverdagskost, at 15.000 udebanefans besøger Parken, men politiet er forberedt på de mange tilhængere, som efter kampen skal retur til det jyske.

- Vi er forberedt på, at der kan opstå noget efter kampen, siger Jesper Vangsgaard.

Kampen spilles klokken 17.00 og kan ses på DR1.

