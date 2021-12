FC Midtjylland ødelagde Brøndbys julemirakel

Marko Divkovic var med to træffere tæt på at skabe det store comeback for Brøndby, men FC Midtjylland sneg sig akkurat videre i pokalen

Brøndby var tæt på at levere det helt store julemirakel på MCH Arena, men trods to træffere af den udskældte kroat Marko Divkovic, så rakte det ikke.

Brøndby vandt årets sidste kamp 2-1 over FC Midtjylland, men det er ulvene der tager billetten til semifinalen efter at have vundet 2-0 i første møde.

Inden kampstart markerede begge hold og tilskuerne OB-legenden Lars Høghs død i ugens løb.

Røgen fra de mange romerlys ved indmarch dæmpede lyset fra projektørerne over MCH Arena og i tågerne på tribunerne bragede klapsalverne ned, mens spillerne lige kunne anes i midtercirklen med dukkede hoveder.

Det var selvfølgelig indbildning, men det var som om der midt i disen gik en langhåret mand rundt, stadig med målmandshandskerne på og vinkede et sidste favel inde midt i midtercirklen.

Et af Lars Høghs sidste store projekter var at gøre Mads Hermansen klar til passe målet for Brøndby.

Og den 21-årige Brøndby-keeper gjorde sin læremester stolt på MCH Arena. Mads Hermansen lod sig ikke mærke med alle de tunge tanker, som sørgebindet på armen og klapsalverne kunne fremkalde.

Allerede efter fem minutter måtte Hermansen nemlig diske op med en stærk fodparade, da Raphael Onyedika afsluttede fra spids vinkel.

Den afslutning kom lige efter Gustav Isaksens projektil af en afslutning blev blokeret i Brøndby-forsvaret efter en fræk kombination ved hjørnespark.

Uden den skadede kaptajn Erik Sviatchenko var værterne tvunget ud i en alternativ formation med Juninho centralt i forsvaret og så skulle en angrebsduo bestående af Gustav Isaksen og Pione Sisto komme med den fart, som skulle udbygge 2-0 føringen fra første kvartfinale.

Også Brøndby havde ændret markant på holdet i forsøget på at ændre pokalskæbnen. Farvel til trremands-forsvaret og altså med Marko Divkovic som makker til Mikael Uhre oppe foran.

Trods de ændringer så fulgte kampen et velkendt mønster med FC Midtjylland i teten indledningsvist, men Brøndby i fremgang efter et stykke tid.

Og efter et kvarter meldte Brøndby sig ind i opgøret, da Mikael Uhre snittede et indlæg videre til en helt udækket Anis Ben Slimane, der dog ikke var skarp nok på hovedet.

Chancen opstod omkring den brasilianske duo Juninho og Paulinho, og deres defensive skrøbelighed skulle blive et tilbagevendende tema.

Meget af spændingen i kampen kunne være lukket ud bare minuttet efter, da Gustav Isaksen brutalt blev lagt ned af Christian Cappis, som stemplede sin modspiller i maveregionen.

Dommer Jens Maae valgte at tildele Cappis gult for den grove tackling, hvor i hvert fald FCM-lejren mente den var til rødt.

Forbrydelsen viste sig at betale sig for Brøndby, da Isaksen kort efter måtte opgive at spille kampen til ende.

Kort efter blev spændingen intensiveret yderligere, da Kevin Mensah slog et indlæg ind i FC Midtjyllands felt, hvor Marko Divkovic udnyttede den manglende afstemning mellem Juninho og Paulinho.

FC Midtjylland vaklede, men på inden usikkerheden for alvor kunne sætte sig, så sendte Brøndby en clearing lige i fødderne på Evander.

Det havde ikke været kritisk hos alle andre end den brasilianske troldmand, men Evander fik øjeblikkelig kontrol over den svære bold og sendte Joel Andersson afsted.

Svenskeren fandt Raphael Onyedika, der fra kanten af feltet havde frit udsyn til mål og udplacerede Mads Hermansen til 1-1 ti minutter før pausen.

Brøndby satsede fuldt ud med en tredobbelt udskiftning i pausen, og de blå-gules desperation steg som minutterne tikkede væk.

Et kvarter før tid kom livlinen så, da Blas Riveros med højrefoden sendte et indlæg ind i smørhullet omkring Paulinho og Marko Divkovic kunne gøre det til 2-1.

Det blev startskuddet til et stort stormløb på hjemmeholdets mål. Simon Hedlund følte sig snydt for et straffespark i slutfasen, da Henrik Dalsgaard gik hårdt til ham i feltet.

Og i overtiden var Mads Hermansen med fremme for at fremtvinge den scoring, der ville sende kampen i forlængelse.

Målet kom ikke og så måtte Brøndby for anden gang på fire dage sige farvel til en turnering, så der kun er Superligaen tilbage til foråret.