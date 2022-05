FC Midtjylland vinder pokalfinalen efter straffe-drama

Brøndby Stadion (Ekstra Bladet): En trøstepræmie.

Sådan kunne man godt beskrive det, som FC Midtjylland torsdag eftermiddag jublede gevaldigt på Brøndby Stadion.

Efter 120 målløse minutter var det nemlig midtjyderne, der var skarpest fra de 11 meter, og så var titlen i hus.

Alligevel er der ikke dømt liv og glade dage i FC Midtjylland.

For med cheftræner Bo Henriksens udtalelser om, at klubben skulle vinde det danske mesterskab komfortabelt, så er det alt andet lige en stor skuffelse, at guldet i stedet endte hos rivalerne fra FC København.

Første titel som træner

En god trøstepræmie må det dog trods alt være for de sortklædte ulve, at årets trofæskab ikke forblev tomt. Ikke mindst for manden i spidsen for mandskabet, der formentlig går i seng med et stort smil på læben.

Det er nemlig Bo Henriksens første titel som træner. Dermed er en drøm også gået i opfyldelse for FC Midtjylland-træneren, der skulle bruge 15 år, før det første trofæ kom i hus.

I opgøret mod OB var det ellers fynboerne, der i store dele af kampen spillede bedst, mens de midtjyske favoritter i flere perioder leverede en lettere tam indsats - lige indtil den forlængede spilletid, hvor de sad på det hele og burde have scoret efter flere gigant-chancer.

Generelt var det en finale, der bar præg af to anspændte hold, der for alt i verden ikke skulle stå tilbage som taber. Ja, opgøret var faktisk decideret kedeligt til tider.

Men på trods af flere store chancer til begge mandskaber i løbet af de 120 minutters fodbold ville bolden ikke ind - til stor frustration for de mange fremmødte fans, der i den grad gjorde deres for at skabe en stemning, der var en pokalfinale værdig.

Skuffelsen malet i OB-ansigterne

Vi skulle derfor have derfor frem til en straffesparkskonkurrence, før nettet blafrede i Brøndby, og den sortklædte ende af stadion og særligt Bo Henriksen kunne gå pokal-amok. Her var det brasilianske Evander, der med det afgørende spark fik det hele til at eksplodere.

FCM i pokal-ekstase: Her løfter de trofæet

I den anden ende af banen var skuffelsen omvendt malet i ansigterne på OB-spillerne, der havde en gylden mulighed for at redde en ellers skuffende sæson.

Det missede mesterskabsspil og den generelt sløje sæson kunne nemlig være blevet pakket langt væk, hvis de i stedet havde sikret klubbens første titel i 15 år og europæisk fodbold i næste sæson.

I stedet ender de som sorteper, mens særligt Silkeborg står tilbage som den helt store vinder.

På grund af FC Midtjyllands andenplads i Superligaen, der betyder, at de er klar til 2. kvalifikationsrunde til Champions League, er det nemlig Silkeborg, der i stedet skal spille en playoff-kamp om at komme i Europa League-gruppespillet.

Tillykke til Bo Henriksen. Tillykke til FC Midtjylland. En trøstepræmie er også værd at tage med hjem.

