FCK-boss med øl-forbud: Der bliver ingen fest

Glæden var enorm på banen og i FC Københavns omklædningsrum, efter de torsdag sikrede sig pokaltitlen med en 1-0-sejr over AaB.

Alligevel er festen aflyst.

For allerede om tre dage venter der et vigtigt opgør for FC København, og det betyder, at cheftræner Jacob Neestrup har forbudt alt, hvad der hedder øl og fest.

Det fortæller FCK-spilleren Christian Sørensen efter pokaltriumfen.

- Nees har lukket floor (dansegulvet, red.). Vi har en vigtig kamp på søndag, som vi skal prioritere. Vi skal nyde det i dag, men vi skal også have den store pokal med de store ører.

- Vi har fået at vide, vi skal nyde det, men i den situation, vi står i nu, så skal vi ikke drikke 100 bajere. Jeg stinker godt nok af øl, men det var badet ude på banen. Vi spiller om et mesterskab, og derfor drikker vi os ikke fulde i dag.

FC København kan kalde sig pokalmestre for første gang i seks år. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Ingen øl

Jacob Neestrups hår efter torsdagens sejr indikerer også, at også han havde fået et øl-bad.

Men det bliver ved det, fastslår han.

- Vi har lige fejret det. Jeg har sagt til spillerne, at de skal være i den her følelse, som de er i nu, i dag og i morgen (fredag, red.). Den skal jeg ikke tage fra dem. Jeg skal også selv prøve at nyde det, siger FCK-chefen.

- Nu skal vi op og spise lidt god mad og være sociale, og så er det hjem i seng, fordi der venter endnu en vigtig kamp på søndag, og det er sådan, det er. Så må vi lave den store fest efter sæsonen.

Dermed er der heller ikke plads til at drikke bare en enkelt øl, fastslår FCK-chefen, der har øjnene stift rettet mod AGF-kampen i Parken søndag.

- Nej, vi forbereder os lige nu på samme måde, som hvis vi havde tabt. Det er den samme plan. Vi skal spille på søndag, og det er sådan, det er.

- Vi kan også godt se, at der er to dygtige spillere, der må gå ud i dag (Lukas Lerager og Rasmus Falk, red.), og vi har også en karantænesituation, så det bedste, vi kan gøre for os selv, er at forberede os bedst muligt mod en hård modstander på søndag.

FC København skal forsøge at holde fast i førstepladsen i Superligaen, når de på søndag får besøg af AGF.