FCK-boss sender stikpille

Målene væltede ind i pokalsemifinalen torsdag i Parken. Hele otte af slagsen blev der scoret.

FC København-indskifteren Diogo Gonçalves scorede det afgørende mål på straffespark.

Lige inden var FC Nordsjællands Jacob Steen Christensen henne ved pletten for at træde i den.

Efter opgøret blev FCK-cheftræner Jacob Neestrup spurgt til episoden.

- Jeg skal jo ikke kunne sige, om nogle af mine spillere kan finde på at gøre det samme. Denne her sport er jo benhård, siger han til Viaplay.

- Det, jeg i hvert fald kan sige, er, at de slår sig selvfølgelig meget på deres character, og det med at opføre sig ordentligt og er ikke for fine til at fortælle det højt og tydeligt til alle andre i danske fodbold.

- Og der kan man i hvert fald sige, at de ikke er et hak bedre end os andre, når det kommer til stykket, og det gælder om at komme i en pokalfinale eller vinde et dansk mesterskab, så er de lige så hårde, som FC København er.

Selvom Jacob Steen Christensen fik trådt i pletten, scorede Gonçalves sikkert. Screendump: Viaplay

Det er set før, at spillere vælger at træde i pletten, inden modstanderen skal sparke, da bolden dermed kan ligge dårligere.

FCK, der samlet vandt de to semifinaler med 7-6, møder AaB i pokalfinalen Kristi himmelfartsdag 18. maj.

Allerede på mandag tørner FCK og FC Nordsjælland sammen igen. Denne gang i Superligaen.

Vinderen af opgøret vil indtage førstepladsen. Ved uafgjort beholder FCK den.

