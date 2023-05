FCK-chef indrømmer: - Jeg er lettet

Jacob Neestrup glæder sig over sin første titel i spidsen for FC København og forklarer, hvordan han især også er en lettet mand efter torsdagens pokaltriumf

Han overtog et hold i dyb krise, men bebudede allerede fra første sekund, at målet var at vinde 'the double'.

Torsdag blev det første mål indfriet, da Jacob Neestrups FC København-mandskab kunne løfte pokalen i Parken efter en 1-0-sejr over AaB.

Det bragte selvsagt smilet frem hos den 34-årige cheftræner, der på trods af en hård kamp om det danske mesterskab alligevel ikke lagde skjul på sin glæde og ikke mindst lettelse efter triumfen.

- Det betyder meget, for det er rart at få tjekket ind på på den konto. Det er nu her, at der skal leveres fra spillere og cheftræner, så jeg er glad for det, og jeg er også en smule lettet, det må du gerne skrive, sagde Jacob Neestrup.

- Du er lettet. Handler det om det store pres, der er, eller kan du uddybe det?

- Jamen jeg kan sgu godt lide presset. Jeg kan godt lide at stå med jer (pressen, red.) efter kampene. Både ved sejre, men også med de kritiske spørgsmål, der følger med. Det er ikke så meget det.

- Men det er bare sådan, at når du er træner for den klub, du holder allermest af, så betyder det bare en lille smule. Det gør det bare. Det er nok den bedste måde at beskrive det på.

Allerede søndag venter der en ny og stor opgave for Jacob Neestrup og FC København, når de i tredjesidste spillerunde af mesterskabsspillet får besøg af AGF.

FCK fører Superligaen med et enkelt point ned til FC Nordsjælland.

Fremad Amager har fået en lokal bedemand som sponsor samtidig med, at de er i økonomiske vanskeligheder og ligger til nedrykning. Hør, om bedemanden selv kan se ironien i 'Sladderligaen' herunder eller i din podcast-app