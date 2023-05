FCK-helt forklarer: Holdt rørende løfte

Diogo Goncalves scorede og løb direkte ud til Carlos Zeca for at fejre målet med ham. Nu forklarer han hvorfor

- Det er en fantastisk følelse.

Diogo Goncalves endte som den helt store helt, da han med et langskud sendte pokaltitlen til København for første gang i seks år.

Efter sin scoring løb portugiseren direkte ud til tilskuerpladserne for at fejre målet med FC Københavns skadede anfører, Carlos Zeca. Og det var der en særlig grund til, afslører Goncalves.

- Jeg fortalte ham før kampen, at jeg ville score et mål og løbe ud til ham. Det var derfor.

- Han er holdets kaptajn, og han har hjulpet mig meget. Han er også portugiser, så vi snakker meget sammen, og det er det er godt for mig at have ham.

Glæden var til at få øje på hos Diogo Goncalves og Carlos Zeca efter pokaltriumfen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

- Har ikke været let

Diogo Goncalves skiftede fra Benfica til den danske hovedstad i januar, men det har ikke været problemfrit, forklarer kantspilleren, der også er blevet kritiseret for sine præstationer.

- Det er normalt. Det er et nyt land og en ny liga. Meget er anderledes, men det vigtige er at vinde, fortæller pokal-helten om den svingende start.

- Det har ikke været let for mig, men trænerne og staben har alle hjulpet mig, og jeg er her for at hjælpe klubben.

- Jeg lytter ikke til sådan noget. Jeg læser ikke nyheder eller andet. Jeg fokuserer på at hjælpe holdet, og det er det. Det er mit arbejde.

Helt skidt har det heller ikke været for FC Københavns nummer ni, der nu er oppe på fem scoringer i FCK-trøjen.