FCK i vild pokalgyser: Cornelius afværger fiasko

Andreas Cornelius fik onsdag genåbnet sin målkonto i FC København.

Med sine første to mål efter sit comeback i klubben var landsholdsangriberen afgørende, da FCK mødte Thisted fra 2. division i pokalturneringen.

Her var der en kvartfinalebillet på spil, og den blev sendt til København efter en FCK-sejr på 3-1. De forsvarende danske mestre måtte dog tage forlænget spilletid i brug for at vinde. I den scorede Cornelius to gange.

FC København åbnede målscoringen, da Orri Steinn Oskarsson efter lidt over 20 minutter headede bolden ind.

Men hjemmeholdet lod sig altså ikke kue af den store hovedstadsklub. Små ti minutter før pausen fik Thisted udlignet. Kamil Grabara forsøgte at nå en lidt tilfældig høj bold i FCK-feltet, men Jonas Hansen var der først og headede den i mål.

FCK kom godt ud fra pausen, og Lukas Lerager sendte efter lidt over ti minutter bolden på overliggeren, inden Grabara i den anden ende måtte hive en god redning ud af ærmet for at afværge et Thisted-mål.

Et kvarter før tid var Thisted-forsvareren Laurits Bust Sørensen helten for hjemmeholdet, da han på målstregen forhindrede bolden i at trille i mål til en ny FCK-føring.

Den forlængede spilletid var ni minutter gammel, da Andreas Cornelius efter et hjørnespark med hælen vinklede bolden i mål til 2-1.

Kun et par minutter senere var Cornelius på pletten igen. Denne gang brugte han hovedet efter et frispark ind i feltet, og så virkede kampen afgjort.

