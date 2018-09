FCK's dyre indkøb floppede igen: Ungt talent viste vejen

Kenan Kodro brændte flere store tilbud i Viby, mens teenageren Mohamed Daramy omvendt viste klassen i sin debut for FCK

VIBY (Ekstra Bladet): FCK's store sommerindkøb Kenan Kodro kom heller ikke i gang mod danmarksserieholdet fra Viby.

Den 12 millioner kroner dyre angriber fik ellers fuld spilletid i eftermiddagens sene pokalkamp.

Det gav ham ellers mulighed for at slå til, men angriberen, som blev hentet i Mainz, udstillede i stedet sig selv ved at brænde to 100 procent chancer.

Først reddede Vibys målmand Victor Rou Røddik Nielsen flot for sig, men det anden chance røg mindst en meter ved siden af mål.

I takt med selvtilliden er sivet ud, ligner den bosniske landsholdsangriber mere og mere et kæmpe flop.

Heldigvis for FCK og Ståle Solbakken har løverne andre med mål i støvlerne, deriblandt en teenager.

Efter at have lige ved og næsten i første forsøg slog den indskiftede Mohamed Daramy på bare 16 år med rødder i Sierre Leone til med 3-0 målet.

Han var en af de fem teenagere, som FCK under hele pokalopgøret havde på banen sammen med de normale indhoppere.

Kun Rasmus Falk var tilbage fra søndagens startopstilling mod FCN.

- Det var fedt at prøve, lød det fra de to 16 årige indskiftede U 19-spillere, Jacob Haahr og Mohamed Daramy, som også fik selskab af den et år ældre Ahmed Daghim.

FCK's Rasmus Falk var eneste spiller tilbage fra søndagens startopstilling mod FCN (Foto: Ritzau/Scanpix, Ernst van Norde)

Samtidigt kunne FCK skrive nogle afsnit til klubbens historie, selv om hverken Jacob Haahr eller Mohamed Daramy slog Kenneth Zohores klubrekord som yngste debutant.

Den nuværende Cardiff-angriber var kun 16 år og 35 dage, da han debuterede, mens aftenens to debutanter, Jacob Haahr og Mohamed Dalamy er henholdsvis 16 år og 201 dage og 16 år og 263 dage.

- Vi har for tiden mange kampe, og allerede lørdag er det tilbage igen, sagde Ståle Solbakken, som sammen med størstedelen af dem, som havde en friaften lørdag, kan sætte kurs mod Hjørring for at spille den tidlige søndags kamp mod Vendsyssel.

Det var Pierre Sotiriou, som med to mål heraf det første på straffe, stod for de to FCK-scoringer, som lukkede kampen. Det var hjemmeholdets anfører Anders Bojer Jørgensen, som fældede Rasmus Falk.

Selv om Viby valgte at parkere bussen og kun spille med en mand fremme, havde hjemmeholdet efter pausen nogle fine forsøg, hvor Stephan Andersen fik vist, at han er mere end klar til at afløse finske Jesse Joronen, hvis det skulle blive nødvendigt.

Se også: Fiasko lurede: Brøndby redder æren efter Hillerød-chok

Se videoen: Fans angrebet efter dansk pokalkamp