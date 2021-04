FCM-bomber lyner igen: Sisto ude i kulden

FC Midtjylland hentede snæver sejr over SønderjyskE i første akt af pokalsemfinalen

Pione Sistos forsømte forår blev tilføjet endnu et kapitel, da FC Midtjylland torsdag eftermiddag spillede sig tættere på pokalfinalen med en 1-0 sejr over SønderjyskE.

For den dyrt hjemkøbte kantspiller er totalt lagt på is af cheftræner Brian Priske.

I pokalsemifinalen blev den brasilianske angriber Junior Brumado foretrukket i en uvant rolle bag Sory Kaba, mens Pione Sisto blev holdt på bænken.

Dermed forblev Sisto blandt reserverne, selv om han netop spillede den position i Champions League-opgørene i efteråret.

Signalet om Pione Sistos styrtdyk i hierarkiet hos mestrene kunne ikke være mere klart.

Kantspilleren blev smidt af holdet op mod den sidste kamp i grundspillet, da han blamerede sig under den taktiske gennemgang før Vejle-kampen.

Sisto gav indtryk af, at han havde været med til at beslutte, at han skulle starte opgøret på bænken, fordi han fremover skulle køres i stilling til den midtbaneplads, som Evander spillede.

Brian Priske valgte øjeblikkeligt at smide Pione Sisto ud af truppen til Vejle-kampen, og han var bænket, da slutspillet startede mod Brøndby.

Og selv om Sistos 'position' var ledig til kampen mod SønderjyskE, så forblev han bænket i pokalkampen og kom først ind midt i anden halvleg, da 1-0 føringen skulle fightes hjem.

SønderjyskEs drømme om at forsvare pokaltriumfen lever fortsat selv om FC Midtjylland trak sig sejrrigt ud af den første semifinale i pokalturneringen.

For de lyseblå viste så lovende takter i det forblæste opgør på MCH Arena, at muligheden for at vende det hele i returkampen i Haderslev om en uge.

SønderjyskE Jeppe Simonsen fik en kæmpechance efter Jesper Hansen havde tabt bolden og sekunder efter var Anders K. Jacobsen tæt på at udligne ti minutter inde i anden halvleg.

Kort tid efter var det Stefan Gartenmann, der fik en god chance for at udligne.

Og selv om FC Midtjylland i anden halvleg havde vinden i ryggen og dermed burde have en fordel, så blev det atter bevist, at ulvene slider med at skabe chancer.

Anders Dreyer fik en fin chance for at gøre det til 2-0, men uden held.

Dermed blev det hele afgjort af Evanders inspiration lige efter pausen, da han vippede et frispark frem til den umarkerede Sory Kaba, der kunne gøre sig til matchvinder for ulvene for anden gang på fire dage.

Det lå i kortene efter første halvleg, at SønderjyskE skulle have fået mere ud af deres overtag i vinden.

Gæsterne havde siddet tungt på opgøret, mens FC Midtjylland havde svært ved at ekspedere boldene væk i vinden.

Ulvene fik dog reddet sig til pause med 0-0, og Sory Kaba sørgede der efter for, at det er SønderjyskE, der skal jage et comeback på eget græs i returkampen.