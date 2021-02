FCM stærkest i pokal-snebold

Der var gang i både knold og tot i Odense torsdag aften, hvor vejrguderne ville lege med, da gæsterne FC Midtjylland fik tilkæmpet sig en 2-1-sejr over OB i den første af to kvartfinaler i pokalturneringen.

Det massive snevejr i det midtfynske først på dagen betød nemlig, at frivillige måtte skovle på livet løs, for at banen på Nature Energy Park kunne egne sig til at spille fodbold.

Alligevel var prædikatet 'egnet' ikke et, FC Midtjylland-træner Brian Priske ville benytte sig af inden kampstart:

- Jeg håber, at vi får alle 11 spillere med hjem. Banen er en skandale. Den er tæt på at være håbløs, lød den kontante beskrivelse til DR.

Forholdene satte som ventet sit præg på spillet, og det var et lotterispil, når spillerne sendte den gule bold på vandringer over fem meter.

Til gengæld var der god energi i opgøret - og såmænd også dramatik.

Den første efter ti minutters spil, da gæsternes Nicolas Madsen tilfældigt fik svinget en albue lige på munden af Mads Frøkjær.

OB-spilleren gik i dørken, og han blev i fem minutter undersøgt for hjernerystelse, inden OB i stedet skiftede Moses Opondo ind i hans sted.

Der skulle dog spilles 20 minutter, inden vi fik den første reelle afslutning, da et udmærket kombinationsspil fra hjemmeholdets side resulterede i et skud fra distancen fra Ryan Johnson Laursen - men afslutningen gik lige forbi tilbagevendte Jonas Lössls mål.

Banen var ikke for god i Odense. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Det satte lidt tænding i opgøret, og på det efterfølgende angreb følte FC Midtjylland sig snydt for et straffespark, da Gustav Isaksen faldt i straffesparksfeltet. Dommer Sandi Putros fandt det gule kort frem, men præsenterede det ikke for Isaksen selv, da han vurderede, at FCM-spilleren kastede sig i duellen med debuterende Christian Vestergaard.

Da pasningsspillet ikke rigtig hang sammen måtte der andre midler i brug.

Indskiftede Moses Opondo tog efter en god halv times spil sagen i egen hånd, da han satte to modstandere af, trak ind i banen fra venstre og fra kanten af feltet hamrede bolden forbi Lössl.

Flot soloaktion af uganderen - selv om gæsterne havde været mest på bolden.

Derfor var det heller ikke helt uventet, at der hurtigt kom en reaktion fra FC Midtjylland - om end på en tilfældighed.

For et indlæg fra højre side blev rettet af og drattede lige ned i panden på Luca Pfeiffer, så tyskeren ubesværet kunne heade udligningen ind bag Oliver Christensen i OB-målet.

Det gav status quo ved pausen, men straks efter starten på 2. halvleg skete der igen noget i opgøret - igen efter en solopræstation.

Gæsternes Gustav Isaksen sled sig løs i højre side og afsluttede op i nettaget til 2-1 for FCM.

Det fik OB lidt længere frem på banen, og mod slutningen havde Aron Elis Thrandarson en afslutning, der havde fortjent bedre skæbne.

Men det blev ved 'lige ved og næsten' for OB, der skal hive noget ekstra op af hatten til returkampen i Herning 10. marts.

To år efter ballade: Brøndby-fans risikerer fængsel

De skal redde Vejles fremtid

Bankmandens Brøndby-hemmelighed