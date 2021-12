FCM tørner sammen med Vejle i pokalsemifinale

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Sønderjyske skal møde OB i semifinalen i den danske pokalturnering. I den anden semifinale skal FC Midtjylland møde Vejle.

Dermed skal nummer et i Superligaen, FCM, møde bundproppen, som lige nu er Vejle. Dermed må midtjyderne påtage sig favoritrollen på papiret.

Semifinalerne afvikles som dobbeltopgør i april og maj.

FCM oplyser på sin hjemmeside, at datoerne ikke er fastsat endnu, men bliver enten 27. eller 28. april samt 4. eller 5. maj.

Søndag gik FCM videre med en samlet sejr over Brøndby på 3-2. Brøndby vandt søndag aften 2-1 ude over midtjyderne, men det var ikke nok for den danske mesterklub.

OB tabte søndag 1-2 på hjemmebane til Randers FC, men fynboerne gik alligevel videre til semifinalen med en samlet 3-2. Det skyldtes en OB-sejr på 2-0 i det første opgør, der blev spillet i Randers.

OB spiller den første af to semifinaler hjemme i Odense i slutningen af april med returopgør i Haderslev ugen efter.

I sidste sæson vandt Randers pokalfinalen, så der skal findes en ny vinder af pokalturneringen.

Finalen skal spilles på Brøndby Stadion 26. maj.

