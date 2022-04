Flabet fadølsfejring: Brandvarm FCM-stjerne fik hævn

Anders Dreyer scorede i pokalsemifinalen for fjerde kamp i træk, og den hjemvendte søn bobler i det hele taget af overskud, mens han er ved at spille FC Midtjylland tilbage på guldkurs og i pokalfinalen.

Det overskud blev godt illustreret, da den altid rolige Dreyer havde en lille ’batalje’ med Vejles fans i torsdagens pokaldrama.

Anders Dreyer og FC Midtjylland fik sidste ord i Nørreskoven. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

En af de knap så lysende rubiner på tilskuerpladserne kastede et krus fyldt med øl på Anders Dreyer på et hjørnespark i anden halvleg, men FCM-stjernes hævn blev sød, da han kunne skåle med vedkommende over sit sejrsmål senere i kampen.

- Nu kunne jeg ikke undgå at mærke, Vejles fans ramte mig med et krus øl, da jeg skulle sparke hjørne. Allerede dér tænkte jeg, at jeg ville skåle med dem, NÅR jeg kom på tavlen senere. Så det var dejligt, jeg fik muligheden for at drikke en øl med dem. Det var lidt sjovt, sagde en storsmilende Anders Dreyer.

Se Anders Dreyers fadølsbatalje øverst i artiklen.

Guldfuglen, der er på en kort kontrakt i FCM på grund af forholdene i Rusland, hvor han til daglig spiller for Rubin Kazan, er godt klar over, at han er gået ind og blevet et es i Midtjyllands kamp for at vinde The Double.

- Jeg er glad for, at jeg gør en forskel igen for klubben. Det var derfor, de hentede mig hjem igen. Nu har jeg scoret fire kampe i træk, og det er bedre end forventet, men stimen må gerne fortsætte, lød det fra Anders Dreyer.

Anders Dreyer var nok engang kampafgørende for FCM. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

For det står selvfølgelig lysende klart, at FC Midtjyllands hovedfokus ligger på søndag, når de skrantende løver fra København kigger forbi Heden til et regulært guldbrag.

FCM-fansene gjaldede da også taktfast og gentagne gange efter slutfløjtet i Vejle torsdag. ’Sejr på søndag!’

- Det bliver en fed kamp. Jeg glæder mig allerede, og vi kommer med medvind, mens FCK er gået lidt i stå.

- Hvor stor en ulempe er det, at I har spillet pokalsemifinale torsdag?

- Det er ingen ulempe. Det er derfor, vi er blevet fodboldspillere. Jeg ville gerne spille hver tredje dag hele sæsonen, hvis det var muligt.

Det er søndag klokken 18.00 FCM og FCK brager sammen.