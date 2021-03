Flirter med katastrofen

AGF er klar til semifinalerne i Sydbank Pokalen, men det holdt uventet hårdt for aarhusianerne torsdag aften.

B93 fra 2. division flirtede nemlig længe med en pokalsensation, og det undertippede hold vandt da også opgøret 2-1. Det var dog ikke nok til at vende 1-3 fra den første kamp i Aarhus til samlet sejr.

B93 tog føringen tidligt, men trods fint spil, fight og en sjat indlæg og langskud var det aldrig rigtig tæt på 2-0-scoringen. I stedet udlignede Kevin Diks for AGF i det 80. minut. I tillægstiden scorede B93 så igen og fremtvang to minutters neglebidderi.

Opgøret blev ikke afviklet på B93's hjemmebane, Østerbro Stadion, men på kunstgræs i Farum.

AGF burde have taget føringen og afgjort dobbeltopgøret efter mindre end tre minutters spil af returkampen.

B93-keeper Simon Rossil var på skovtur, og AGF-serberen Milan Jevtovic kunne fra kanten af feltet skyde mod et tomt mål, men kantspilleren dirigerede bolden over målrammen.

Jeppe Erenbjerg peger op mod aftenhimlen i Farum efter sin 1-0-scoring mod AGF. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

I stedet for en tidlig afgørelse øgede B93 spændingen betragteligt minuttet efter. Her halvflugtede Jeppe Erenbjerg bolden i mål på fornem vis fra kanten af feltet.

I resten af første halvleg fik AGF aldrig vist, hvorfor holdet normalt spiller to rækker over B93. Tempoet var ikke specielt højt, men alligevel lavede AGF-spillerne en del tekniske fejl.

B93 var mest nærgående, og AGF-træner David Nielsen tog konsekvensen i pausen og skiftede tre profiler ind: Sebastian Hausner, Casper Højer og superligatopscorer Patrick Mortensen.

Indskiftningerne hjalp til, at AGF i højere grad kom i kontrol, men der var stadig ikke den forventede niveauforskel.

Akkurat som i første halvleg blev det farligt for AGF, da Simon Rossil mistimede et indgreb. Denne gang var det Patrick Mortensen, som ikke fik udnyttet målmandens placeringsvanskeligheder.

Ti minutter før tid så det så endelig ud til, at spændingen var væk, da AGF udlignede. En lang bold blev dirigeret videre til Kevin Diks, og backen løb ned mod mål og viste afslutningsevner, som var han en garvet målsluger.

Det lykkedes dog for B93 at sikre sejren til sidst, om en den var for smal. Benjamin Lund stod bag 2-1-målet.

