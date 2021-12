Flot fynsk punktum: Smuk hyldest i pokaldrama

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Odense Boldklub gav søndag aften Lars Høgh det smukkeste farvel, man kan forestille sig. Og så spillede fynboerne sig tilmed i pokalsemifinalen efter en hæsblæsende afslutning.

Mens aftenen hovedsageligt drejede sig om at tage afsked med Lars Høgh på smukkeste vis, så jagtede Randers FC et comeback på grønsværen i den turnering, hvor randrusianerne er forsvarende mester - nogle måneder endnu.

Lars Høgh fin en rørende hyldest. Foto: Anthon Unger

Thomas Thomasberg havde blæst til angreb på Fyn, hvilket gav sig selv efter 2-0-nederlaget for en uge siden på hjemmebane.

Men okay, der er heller ikke flere fodboldkampe tilbage i det herrens år 2021. Så det var egentlig bare at give et hak med pisken og se, hvor langt krikken ville rende.

Desværre for OB-fansene var det OB-mandskabet fra det forgangne Superliga-efterår, der var troppet op denne søndag. Ikke det hold, der rundbarberede Randers for en uge siden.

Gæsterne tog fortjent føringen kort inden pausen, da en afslutning på klos hold fra Vito Mistrati blev blokeret ind foran mål, hvor Oliver Bundgaard stangede sit hold i front med støvleknopperne.

OB var i tovene, men klarede sig videre. Foto: Anthon Unger

Det lå tykt i luften, at Randers ville ’bringe balance i regnskabet’ med en scoring til 2-0. Med godt 20 minutter igen var det kun en eventyr-redning af HC Bernat, der forhindrede dette på et hovedstød fra Tosin Kehinde.

Jublen og lettelsen var derfor endnu større, da Emmanuel Sabbi stik mod spil og chancer udlignede få minutter senere på flot forarbejde af sprudlende Issam Jebali, der fandt sin amerikanske holdkammerat helt fri foran mål.

Så kunne man tro, at OB ville køre sejren stille og roligt hjem, men to minutter efter Sabbis scoring var den helt gal i fynboernes forsvar.

Vito Mistrati hamrer Randers tilbage i kampen. Foto: Anthon Unger

På et indkast stod alle stribede stille, hvilket gav Vito Mistrati plads i feltet. Den plads udnyttede midtbanemanden til at hamre Randers tilbage i opgøret.

Så gik det stærkt. Randers pressede konstant på for forlænget spilletid, mens fynboerne lurede på kontrahug.

To minutter før tid skulle Bashkim Kadrii have lukket ballet på en friløber med meter til nærmeste modstander, men angriberens skud tog stolpen.

Lettelse over en samlet sejr i et nervepirrende pokaldrama. Foto: Anthon Unger

Endnu vildere blev det i tillægstiden, da Issam Jebali stod helt blank i feltet foran Bernat. Men Jebali leverede 'Årets Afbrænder' her på falderebet på en liggende Carlgren.

Heldigvis for OB blev afbrænderne ligegyldige i det store billede, og om nogle dage husker man sikkert ikke resultatet af denne kamp i Odense.

Man husker, at Lars Høgh fik en smuk og passende afsked med sit elskede OB.

Et smukt farvel til Lars Høgh. Foto: Anthon Unger

