Fodboldboss med stor corona-fortrydelse

Pokalskandale kommer, efter klubberne har taget for let på retningslinjerne i kampe med få hundrede tilskuere

ESBJERG (Ekstra Bladet): Da AaB-fans så stort på corona-forholdsreglerne under pokalfinalen, blev fodbolden nødt til at vende blikket indad i bebrejdelse.

For klubbernes håndtering af de små tilskuerskarer omkring 300 de seneste runder har ikke ligefrem været stringent. Flere steder har tilskuere været samlet på små områder, og der har været ret frie rammer for opførsel.

Det vækker eftertanke ved fodboldens øverste, Divisionsforeningens direktør Claus Thomsen.

- Vi kunne givetvis have taget det mere alvorligt, da der var færre mennesker. Vi kunne have prøvet at regulere det mere. Det kan vi godt stå bagefter og sige, at det kunne vi have taget mere fat i, erkendte Claus Thomsen efter skandalen i pokalfinalen, hvor kampen blev afbrudt i 14 minutter, fordi omkring 200 AaB-støtter brød stort set samtlige forholdsregler i fodboldens corona-protokol.

Fantastisk stemning

Nu tog vi fat i det i dag, for det er første gang vi går op i kapacitet. De andre kampe har været med 200-300, men nu er vi oppe i kapacitet og så handler vi efter det, og agerer som vi skal, sagde Claus Thomsen.

Pokalfinalen blev afbrudt af kommandocentralen på stadion i Esbjerg på en facon, som fodboldpublikummet må imødese kan ske igen.

Arkivfoto: Claus Fisker

Klubbernes fremtidsudsigter står og falder med mulighederne for at nå fuld tilskuerkapacitet, når næste sæson starter til september. Indtil da er klubberne underlagt stramme sundhedskrav selv om det fra weekenden vil være muligt at lukke omkring 10.000 ind på de største stadioner.

- Vi vil gerne have den gamle stemning tilbage på stadion, men det får vi ikke. Indtil vi kommer tilbage på fuld kapacitet skal vi lære at se fodbold på en anden måde, som givetvis kan virke kedeligere, men jeg synes jo der var en fantastisk stemning til finalen med det publikum der var, sagde Claus Thomsen, som erkender, at de passionerede stemningsskabere må indse, at deres frirum er under lup.

Håndteret som det skulle

- Det her var kamp nummer fire med flere tilskuere, og det var første gang, at vi havde et tilfælde, der ikke var acceptabelt., og jeg synes, det blev håndteret, som det skulle.

- Vi skal lære af det, så vi kan sikre at det ikke sker igen.

- Et af redskaberne er selvfølgelig at begrænse antallet af stemningsskabende fans, men nu er det håndteret fint i andre kampe, så det er for tidligt at sige, hvad der er brug for, konstaterede direktøren og slog fast, hvad der forventes af tilskuerne i de kommende kampe

- Kernen i den opførsel er, at man i al væsentlighed skal sidde ned med en meters afstand til sidemanden. Og så skal man overholde de retningslinjer, der kommer fra kontrollører på stadion, fastslår Claus Thomsen.