Forbandelsen lever: AGF's pokaldrøm knust

AGF kan bare ikke få ram på Randers!

Denne gang kostede lokalforbandelsen en plads i pokalfinalen, da et aarhusiansk comeback i Kronjylland udeblev med slutcifrene 1-1.

Dermed er Randers FC klar til en højest overraskende pokalfinale Kristi Himmelfartsdag mod Sønderjyske. Den første pokalfinale for randrusianerne siden 2013.

Muligvis opildnet af Sønderjyskes sensationelle comeback mod FCM, indledte AGF ellers som lyn og torden i Randers.

Et nærgående frisparksforsøg fra Patrick Olsen var dog det bedste, som gæsterne kunne fremvise i chancestatistikken, inden Randers fandt sig selv og meldte sig ind med en kæmpe mulighed til Tosin Kehinde efter små ti minutter.

I det hele taget var det en fin fodboldkamp med den vanlige gnist og fight, når der er lokalbrag Randers og AGF imellem.

Det blev ikke mindre intenst efter 24 minutter, da Patrick Mortensen bragte udeholdet foran.

Et hjørnespark blev slået ind i det tætbefolkede felt af Patrick Olsen, og Patrick Mortensen viste endnu engang sin overlegenhed i luftrummet, da han fra en svær position dirigerede bolden modsat sin kropsretning og forbi en chanceløs Patrik Carlgren.

Aarhusianerne pressede herefter hårdt på for at udligne Randers’ 2-0-føring fra første opgør.

Patrick Olsen fyrede igen kanonen af fra distancen efter en indøvet hjørnesparkskombination, men denne gang var Carlgren vaks ved havelågen og fik fistet kuglen over overliggeren.

Randers lå konstant og lurede på chancen, og havde gentagne gange held med at spille sig igennem gæsternes pres.

Fire minutter inden pausen gjorde Marvin Egho det til 1-1 efter et stærkt gennembrud af Simon Graves i højre.

Forsvarsspilleren fik afsluttet lige på Kamil Grabara, og den polske keeper parerede lige ud i fødderne på Egho, der sendte kronjyderne på finalekurs.

Det kønne gik fuldstændig af kampen i anden akt. Her var det rå fight for at nå finalen. Chancerne var få. Tacklingerne var nogen flere…

Med 20 minutter igen burde Mathias Greve dog have lukket og slukket, da han kom igennem i venstre. Vinklen blev en anelse for spids, og kantspilleren overplacerede sin afslutning.

Randers var flere gange tættere på at udbygge den samlede føring, end AGF var på at hente ind. Vito Mistrati havde et par gode tilbud i slutfasen efter omstillinger, men Kamil Grabara tog godt fra.

Dog forgæves. For AGF har stadig ikke slået Randers FC siden august 2015, og nu skal lokalrivalerne tilmed spille pokalfinale på Aarhus Stadion...

