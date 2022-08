Formstærke Helsingør sender Lyngby ud af pokalturneringen

1.-divisionsklubben FC Helsingør har efter en svær sæsonstart fundet rytmen, mens Lyngby endnu ikke har vundet en kamp efter oprykningen til Superligaen.

Måske var det de modsatrettede formkurver, der gjorde udslaget, da Helsingør onsdag aften gik videre til tredje runde af pokalturneringen med en hjemmesejr på 2-0.

Nederlaget betyder, at Superligaens bundprop må forlade turneringen som det første hold fra den bedste række i denne sæson.

Holdene kæmpede sig gennem de første 45 minutter i heden uden scoringer, men anden halvleg var knapt gået i gang, før der kom mål.

En hjørnesparkskombination førte bolden til bageste stolpe, hvor den tidligere Lyngby-stopper Nicolai Geertsen vandt sin duel og pandede den på tværs.

Her stod Callum McCowatt klar til at sætte hovedet på bolden, så den lige nøjagtig slap over målstregen, inden målmand Mads Kikkenborg fik skovlet den ud.

Bolden endte dog alligevel i nettet via en Lyngby-fod, så Helsingør var kommet i front uanset hvad.

Pokaldysten kunne være blevet stoppet undervejs i anden halvleg af dommer Jakob Sundberg, som ifølge TV3 Sports sidelinjereporter havde hørt homofobiske tilråb og truede med at sende holdene i omklædningsrummet, hvis han hørte det igen.

Så galt gik det dog ikke, og i stedet fortsatte Helsingør med at gøre livet surt for gæsterne.

71 minutter var spillet, da 17-årige Alexander Lyng løb i dybden, afværgede sin direkte modstander og bankede kuglen forbi Kikkenborg med stor kraft.

Med sikker sejr nummer tre på stribe begynder Helsingør at vise nogle af de takter, som i sidste sæson gjorde holdet til en stor oprykningskandidat. Lyngby kan nu fokusere på at overleve i Superligaen.