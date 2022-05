Fortuna Hjørring er pokalmestre for tiende gang

For tiende gang i historien kan fodboldkvinderne fra Fortuna Hjørring kalde sig pokalmestre.

I fredagens finale gik det ud over FC Thy-Thisted Q, der tabte 1-3 og dermed ikke formåede at gentage sidste års triumf.

Sejren blev grundlagt af to mål på to minutter i slutningen af første halvleg. Thy-Thisted skabte spænding om udfaldet med en halv time igen, men mod slutningen satte Olivia Møller Holdt endegyldigt punktum.

For Fortuna Hjørring går jagten nu ind på HB Køge i toppen af ligaen, men sjællænderne har et forspring på seks point før de sidste tre kampe.

Meget tydede derfor på, at pokalturneringen ville være nordjydernes bedste chance for at vinde en pokal i denne sæson.

Der gik 37 minutter, før Camilla Kur Larsen åbnede scoringen for Fortuna Hjørring, som havde fordel af at spille hjemme i Hjørring.

Efter sløset forsvarsspil fra FC Thy-Thisted Q havnede bolden lidt tilfældigt hos angriberen, der sikkert scorede til 1-0.

Spillerne fra Thy-Thisted samledes i en klynge for at få styr på tingene, men bare to minutter senere gik det galt igen.

Et flot angreb fra Fortuna Hjørring blev afsluttet af Signe Baattrup, som fordoblede føringen.

Men de forsvarende mestre var ad to omgange tæt på at reducere.

Kort før pausen sendte Matilde Kjeldgaard et fladt straffespark på stolpen, og i begyndelsen af anden halvleg prellede et skud fra Rikke Dybdahl af på en stolpe i den anden ende.

Spændingen blev dog bragt tilbage i kampen, da Vibeke Andersen satte foden på et præcist indlæg fra højre med knap en halv time igen.

Så var det ellers Fortuna Hjørrings tur til at blive uvenner med træværket.

Et hovedstød ramte overliggeren, og på riposten skød Kur Larsen på stolpen.

Godt ti minutter senere var de brændte chancer dog glemt, da landsholdsspilleren Holdt cementerede sejren og skabte jubel blandt de lokale tilskuere.