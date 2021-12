Frederiksen skyder på FCM: Lidt provinsielt

Brøndby har i denne sæson haft muligheden for at spille en pokalfinale på hjemmebane. Den chance røg i vasken, da de blev slået ud af turneringen af FC Midtjylland i kvartfinalen søndag aften.

Her endte det samlet med en 3-2-sejr til midtjyderne efter først 2-0 i Brøndby og dernæst 1-2 i Herning.

I den sidstnævnte kamp var Brøndby-lejren træt af blandt andet den måde, som storskærmene på stadion bliver brugt.

Det fortæller cheftræner Niels Frederiksen i et interview med Brøndby fanmediet 3point.dk.

- Det er sådan lidt provinsielt herovre. Den med Isaksen (Cappis' spark på FCM-spileren som gav gult kort, red.) viser de 14 gange, men de viser ikke straffesparksituationen med Hedlund én eneste gang, siger han og fortsætter:

- Men sådan er det - det vil jeg ikke stå og pibe over, lyder det fra Niels Frederiksen.

Netop situationen med Hedlund mener han godt, at man kunne dømme straffe på, da han mener, at den svenske angriber blev revet ned af FCM's Henrik Dalsgaard.

Se selv i videoen øverst i artiklen og bedøm, hvorvidt der var straffespark eller ej.

Ikke desto mindre endte det med, at Brøndby er ude.

FC Midtjyllands cheftræner, Bo Henriksen, var overbevist om, at det var den rette vinder af de to kvartfinaler:

- Det var fortjent, at vi gik videre. Vi slog fast over de to kampe, at vi er det bedste hold, og det er det vigtigste.

- De var langtfra lige så dominerende, som vi var i det første opgør. De skabte heller ikke voldsomt mange chancer, sagde han.