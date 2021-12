Genopstanden stjerne bag fynsk fest

Han har været helt væk dette efterår. Både formmæssigt og fra startopstillingen.

Men denne anden søndag i advent viste Bashkim Kadrii glimt af sit topniveau, og det var nok til at skabe en fynsk fest mod de forsvarende pokalmestre fra Randers, der skal have gang i et større comeback på søndag i Odense for at komme videre i turneringen.

Fynboerne nærmest belejrede værternes felt fra første fløjt, og det gik stærkt, når OB kombinerede på Randers’ banehalvdel.

Det skabte en friløber til Bashkim Kadrii allerede efter fire minutter, men den formsvage angriber lobbede bolden højt, højt over Patrik Carlgrens mål.

Så kunne man bruge megen spalteplads på at beskrive Bashkim Kadriis forfald dette efterår. Men inden kuglepennen for alvor blev varm, spolerede spydspidsen selv den strøtanke.

Kadrii blev igen sendt af sted i dybden, og fra en langt spidsere og sværere position end få minutter tidligere slaskede angriberen læderet forbi Patrik Carlgren.

Første mål af Bashkim Kadrii siden 1. september, da han nettede i pokalen mod FC Roskilde. Lettelsen lyste da også ud af øjnene på Kadrii. Det var tydeligt helt op på pressepladserne.

Lettelsen var ikke til at tage fejl af. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Så havde den talstærke og højlydte udebanesektion for alvor noget at glæde sig over, og måljublen gik direkte over i 817-hyldesten af Lars Høgh. Ikke et fynsk øje var tørt.

Der skulle gå 21 minutter, før de forsvarende pokalvindere vågnede op fra adventsluren. Hans Christian Bernat tabte en afslutning fra Jakob Ankersen direkte ud til Tosin Kehinde, men nigerianeren fyrede returen forbi fra kort afstand.

Det var OB, der var klart bedst. Randers havde med stor sandsynlighed torsdagens Conference League-gyser mod AZ Alkmaar i tankerne.

Samtidig satte OB vel den bedste halvleg sammen dette efterår. Derfor var det helt fortjent, at Mads Frøkjær fordoblede føringen fem minutter inden pausen.

Også Mads Frøkjær var i hopla i en sprudlende OB-offensiv. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Simon Piesinger fejlbedømte en lang bold, hvilket gav Bashkim Kadrii et godt afsæt i venstre. Indlægget blev clearet dårligt af Oliver Bundgaard, og så stod Frøkjær fri i det lille felt. 2-0.

Det var ikke forbi Randers var uden chancer. Alhaji Kamara burde have reduceret inden pausen, men Kamara var uskarp stik imod sædvane, da han ellers stod helt fri i feltet.

Værterne fik endda spillets største chance kort inde i anden halvleg, da Alexander Juel Andersen blokerede en afslutning med hånden. Straffesparket var ok, men Tosin Kehinde sparkede på indersiden af stolpen.

Tættere på kom et semi-ramponeret Randers-mandskab i sagens natur ikke. Nu skal alle sejl sættes til for at gå videre i Europa på torsdag, og så er der stadig en spinkel chance for at forsvare pokalen med et mindre mirakel på Fyn...

