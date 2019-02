GIGANT-fejl af dommeren

Træneren hed for anden kamp i træk Martin Retov, men derfor var den fyrede Alexander Zornigers ideer ikke røget i skraldespanden.

Resultatet af omskolingen af den tidligere Viborg- og Esbjerg-angriber Kevin Mensah til back blev vist frem i aften i Hjørring, da Brøndby spillede sig i semifinalen i pokalturneringen med en diskutabel 2-0 sejr.

Hjemmeholdet blev snydt for en udligning, da dommer Michael Tykgaard var den eneste, som så, at Emmanuel Ogude var offside, da den tidligere B 93’er med et kvarter tilbage sendte bolden i nettet til 1-1.

Selv om den tilbagevendte Kevin Mensah efter en lang pause var blevet rykket tilbage i bagerste geled, havde han ikke glemt at score.

Det var Alexander Zorniger, som så en back i Kevin Mensah, da jagten på at finde en gardering for Jens Martin Gammelby kiksede i vinterens transfervindue.

283 dage eller godt og vel 9,5 måneder efter at være blevet korsbåndskadet kunne den uheldige spiller gøre comeback med kampens første mål.

Den 27-årige eks-angriber var en af fem nye i Brøndbys opstilling, hvor han i forhold til Randers-kampen havde afløst Jens Martin Gammelby på pladsen.

En anden af de mange nye i startopstillingen Mikael Uhre kom efter samspil med Anthony Jung bagom Vendsyssel-forsvaret og kunne smække bolden på tværs til Kevin Mensah.

Da var der spillet en halv time af en pokalkamp, hvor Vendsyssel også havde skiftet voldsomt ud i startopstillingen i forhold til mandagens opslidende 1-1 kamp mod FCK.

Det viste sig at være en god ide, da det var hjemmeholdet, som havde overskuddet i 2. halvleg, og det var bittert, at bestræbelserne på at tvinge gæsterne ud i omkamp blev spoleret af en fejlkendelse.

Afslutningen blev for de mange tilrejsende Brøndby-tilhængere ganske nervepirrende, men et minut inde i overtiden sørgede anfører Kamil Wilczek for at sætte tingene på plads.

Vendsyssels anfører Alexander Juel Andersen klokkede gevaldigt i det, så bolden til slut havnede hos en fri Kamil Wilczek.

Polakken havde kort forinden brændt en tilsvarende chance, men fik gjort skaden god igen, da Vendsyssel satsede hele butikken på en udligning.

Se også: Vilfort forklarer exit: - FCK står bag klager

Se også: To kontroversielle Superliga-domme lavet helt om

Se også: Premier League-træner fyret

Sands store eksamen: Sommerudrensning i Brøndby