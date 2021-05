Giganter kæmpede om Randers' pokal-es

Tosin Kehinde har haft den ære, at både Manchester City og United flåede i ham for at skrive kontrakt. I dag kan han blive pokalhelt for Randers FC

Tosin Kehinde har fået sit endelige gennembrud for Randers FC denne sæson, hvor den driblestærke nigerianer har leveret fem oplæg og to scoringer i sine 24 Superliga-kampe.

Forventningerne til kronjydernes kantspiller har været høje fra dag ét i klubben, og det hænger sammen med, at han fik sin fodboldopdragelse i selveste Manchester United. Når cv’et tæller så navnkundig en arbejdsgiver, så ’forfølger’ det en spiller på godt og ondt.

- Det er fint, at der er forventninger til mig. Jeg har været i Manchester United af en årsag, men omvendt spiller jeg heller ikke på Old Trafford af en årsag. Jeg er i Randers for at forløse mit talent, og jeg er godt på vej. Nu håber jeg at gøre forskellen i pokalfinalen, siger 22-årige Tosin Kehinde.

Tosin Kehinde jubler efter sin scoring mod Brøndby i Superligaen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Da Tosin Kehinde var seks år gammel flyttede han sammen med sin mor fra Nigeria til England for at få bedre levevilkår.

Her stod det hurtigt klart, at fodbolden kunne blive vejen til en god karriere.

- Børn siger altid, at de gerne vil være fodboldspillere, når de vokser op. Det gjorde jeg også, men min mor forsøgte at sige, at det var sjældent, de drømme gik i opfyldelse. Hun har altid støttet mig, så det var hende, der meldte mig ind i den lokale klub Northside FC, da jeg var otte år.

- Her spillede jeg, til jeg blev 13. Det blev mere og mere seriøst, og der var flere og flere talentspejdere, der dukkede op. Jeg blev tilbudt et hav af prøveophold, men det var ikke mange, jeg kunne tage til, fordi min mor skulle arbejde, og vi var kun os to.

- Men da Manchester City kom på banen, så blev det alvor. Jeg spillede et par gode træningskampe, og jeg var glad for interessen fra City.

Tosin Kehinde i Manchester Uniteds røde trøje i Premier League 2-kamp mod Liverpools reserver. Foto: Robbie Jay Barratt/Getty Images

Men bysbørnene fra Manchester United havde også lagt mærke til den hurtige og gennembrudsstærke Kehinde. Og Manchester United viste sig at være endnu mere ihærdig i sin kamp for at skrive en ungdomskontrakt, også selv om det i første omgang ikke var med lille Tosins accept.

- Som barn kan man ikke lide forandringer. Jeg var glad, hvor jeg var, og jeg havde ikke lyst til at begynde i en ny klub og lære nye mennesker at kende. Men United gav ikke op. De sendte en repræsentant til vores hjem, og jeg kan stadig huske, at jeg bad min mor om lade være med at åbne døren, da han bankede på. Jeg ville ikke høre, hvad de havde at sige, fortæller Tosin Kehinde og fortsætter.

- Men mor lukkede op, og det er jeg lykkelig for i dag. Jeg fik et flot tilbud og havde en fantastisk tid på Carrington (Manchester Uniteds imponerende træningsgrund, red.). Det var vilde faciliteter og meget inspirerende at se førsteholdet på banen ved siden af til hverdag. Jeg kunne ikke have ønsket mig en bedre skole.

Blå bog: Navn: Tosin Kehinde Født: 18. juni 1998 (22 år) Nationalitet: Nigeriansk Karrieren i tal: 2013-2018: Manchester United (ungdom) 2018-2020: Feirense 2019: Randers FC (leje) 2020-?: Randers FC Kilde: Transfermarkt

Ven med Rashford

United-stjernen Marcus Rashford og Tosin Kehinde er stadig gode venner. Foto: Jon Super/Ritzau Scanpix

Tosin Kehinde var i Manchester United fra 2013 til 2018, og gik på akademiet med flere af de spillere, der i dag gør sig på Manchester Uniteds førstehold. Bl.a. Marcus Rashford, Axel Tuanzebe og Scott McTominay.

- Jeg er stadig rigtig gode venner med særligt Rashford og Tuanzebe. Vi holder kontakten, og jeg ønsker alt det bedste for dem.

Kehinde debuterede allerede som 16-årig på Uniteds U21-mandskab, men han formåede aldrig at tage det sidste skridt op på førsteholdet.

Med al respekt, kan det så være svært for dig at tænke på, at de spiller i Premier League i dag, mens du har måttet tage skridtet ned til Randers FC og Superligaen?

- Nej, jeg har set, hvor hårdt de har arbejdet for at nå dertil. Jeg var måske ikke helt lige så dedikeret eller stærk, når der var modgang. Der er ikke to mennesker i livet, der er på den samme rejse. Min rejse har bragt mig til Randers, og det er det rigtige sted for mig at være lige nu.

Hvordan er Randers FC dette rette match for dig?

- Jeg rejste væk fra Manchester for at få spilletid. Derfor var jeg forbi Portugal, men det er her i Randers, jeg har fået spilletiden, som er det, der kan udvikle mig. Klubben tror på mig, alle er hjælpsomme og i Danmark kan jeg fokusere udelukkende på fodbold. Det er perfekt for mig lige nu.

Tosin Kehinde drømmer om at trække United-trøjen over hovedet igen. Denne gang som førsteholdsspiller. Foto: Robbue Jay Barratt/Getty Images

Dermed også sagt at Randers er et skridt på vejen?

- Hvis alt går godt, så ja. Jeg tror også, klubben gerne vil sælge mig på et tidspunkt. Men jeg skal blive bedre til at score mål og lave endnu flere assists, før vi når dertil.

Hvad er den store drøm så?

- Hvis du giver mig frit rum til at drømme, så har jeg to. Enten at spille i Barcelona, hvor Messi altid har været mit forbillede. Ellers så er det stadig drømmen at løbe ind på Old Trafford som førsteholdsspiller i Manchester United. Man skal aldrig sig aldrig i fodbold.

Karrierens største kamp

Tosin Kehinde kan mærke, hvor meget pokalfinalen betyder for både klubben og byen. Foto: Ernst van Norde

Selv om Tosin Kehinde har haft fashionable træningsomgivelser og celebre holdkammerater, så bliver pokalfinalen hans hidtil største kamp i karrieren.

- Ja, det er der ingen tvivl om. Selv om der er corona, så sitrer det i klubben og byen over at være kommet i finalen. Der er enorm prestige og mange penge på spil med Europa i næste sæson.

- Man spiller vel fodbold for at vinde pokaler, og det er lang fra alle der får muligheden. Så det bliver en stor dag for Randers og for mig personligt.

Pokalfinalen bliver den største i Tosin Kehindes karriere hidtil. Foto: Jens Dresling

Hvem er favorit i finalen?

- Det bliver en tricky kamp, og jeg har stor respekt for Sønderjyske. Haji Wright og Anders K. Jacobsen er virkelig dygtige. Jeg synes dog, at vi er bedre som hold, og vi må påtage os en meget snæver favoritrolle.

Pokalfinalen mellem Randers og Sønderjyske sparkes i gang kl. 15.00 på Aarhus Stadion.