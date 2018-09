Gigantisk pokal-chok lurede: FC Midtjylland flirtede med fiasko

Danmarksmesteren FC Midtjylland er klar til ottendedelsfinalen i pokalturneringen efter store problemer mod Dalum IF fra 2. division.

Den odenseanske forstadsklub tvang mesterholdet ud i forlænget spilletid, men her viste FC Midtjylland sig stærkest og vandt 2-1. Fyrtårnet Paul Onuachu blev matchvinder.

Fynboerne kunne gå til pause med en 1-0-føring efter et mål af Philip Stoustrup i det 25. minut.

Føringen varede indtil det tredje minut af anden halvleg, hvor brasilianeren Evander krydrede sin FCM-debut med en udligning.

Trods stort FCM-pres blev der ikke scoret mere i den ordinære spilletid, og de 1175 tilskuere kunne stadig drømme om en pokalsensation.

Seks minutter inde i den forlængede spilletid så drømmen ud til at briste, da nigerianeren Paul Onuachu sparkede midtjyderne i front.

Midtjyderne havde muligheder til at øge føringen, men nøjedes med en 2-1-sejr.

Også Vendsyssel havde problemer mod et hold fra de lavere rækker.

Først efter 73 minutter lykkedes det for superligaholdet at få hul på bylden mod Hundested IK fra Serie 1.

Seyi Adekoyas 1-0-træffer blev hurtigt fulgt op af yderligere to scoringer inden for tre minutter, så sejren til sidste blev med de overbevisende cifre 3-0.

Adekoya scorede selv til 2-0, mens Emmanuel Ogude gjorde det til 3-0.

Esbjerg gik også videre til ottendedelsfinalen i pokalturneringen uden helt at kunne afskrive at have været i exitfare.

På udebane mod Jammerbugt fra toppen af 2. division blev rumæneren Adrian Petre Esbjergs matchvinder kort inde i anden halvleg med kampens enlige mål. Han scorede på straffespark.

Se også: Ville flyve pokal-helt hjem til FCK-brag: Ingen penge til billetten

Se også: Drama i Rosenborg: Nu er klubben sagsøgt

Landsholdsprofil efter angreb på Kjær: Skal vi alle trække os?

Superligaen indefra: FCK's kæmpekøb nærmer sig flop-status

Brøndby-krisen: Pilen peger på Zorniger