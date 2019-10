Glad Bendtner: Behøver ikke snakke kontrakt

For første gang var Nicklas Bendtner på måltavlen for FCK’s førstehold, da københavnerne bankede FC Nordsjælland i Sydbank Pokalen.

Selv var ’Lord Bendtner’ da også glad for sin første scoring.

- Jeg er glad for, at jeg fik scoret mit første mål. Det var noget, jeg havde ventet længe på. Jeg vil gerne dedikere målet til fansene og den måde, de har taget imod mig siden jeg kom til klubben.

Scoringen faldt midt i første halvleg, da 31-årige Bendtner snød FC Nordsjællands forsvar med sit dybe løb og sendte kuglen tørt i kassen bag Peter Vindahl Larsen i gæsternes mål.

Endelig! Bendtner lyner i FCK-massakre

Før scoringen faldt var det ellers et noget problematisk opgør for FCK, der lige skulle spille sig varme.

- Vi spiller ikke så godt, før vi får udlignet, kommer det ydmygt fra Bendtner.

- Med udligningen får vi dog ro på og sætter os på kampen. De har et forsøg på overliggeren, men til sidst vinder vi relativt sikkert, tilføjer han.

Mohamed Daramy var også i hopla for FCK. Han fik nemlig smækket to scoringer i kassen i opgøret. Foto: Jan Sommer

Åd sig ind i kampen

Løvernes træner, Ståle Solbakken, gav sin angriber ret i formuleringerne om første del af kampen.

- Nordsjælland var bedst i de første 20 minutter, vurderede nordmanden.

- Vi får ædt os ind i kampen så at sige. De har et skud på overliggeren, men ellers er vi klart bedst, tilføjede Solbakken.

Hverken træner eller angriber havde dog det store nye at fortælle om sidstnævntes fremtid i klubben trods den fine præstation torsdag aften.

Ståle Solbakken fastholder, at snakken tages op igen til december, mens Bendtner forsøger at fokusere på at spille godt.

- Jeg føler ikke, jeg behøver at snakke om den korte kontrakt. For mig handler det bare om at gøre det godt og få sat nogle point på kontoen. Nogle gange er det med mål, andre gange ikke, og nogle gange er jeg med fra start, andre gange ikke, sagde den store angriber.

Med sejren avancerer FC København til kvartfinalerne ved Sydbank Pokalen. En bedrift, rivalerne fra Brøndby ikke formåede efter deres forsinkede kamp onsdag mod SønderjyskE.

Også Superliga-duksene fra FC Midtjylland er ude af turneringen, efter Ulvene skuffende tabte til Fremad Amager med 0-1.

Derfor må Bendtner, Solbakken og kompagni regnes for favoritter til at snuppe guldet i den danske pokalturnering.

