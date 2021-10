Gudekasse i Herning

FC Midtjylland snuppede torsdag aften den sidste billet til pokalturneringens kvartfinaler.

Det krævede dog en halv time ekstra for midtjyderne at besejre AaB 3-1 i forlænget spilletid på MCH Arena.

Efter en sen udligning af AaB's Louka Prip blev Evander og Gustav Isaksen heltene for hjemmeholdet med målene i forlængelsen.

Med sejren er alle otte kvartfinalister nu på plads. Foruden FC Midtjylland er Brøndby, Sønderjyske, OB, Vejle, Hvidovre, Kolding IF og de forsvarende pokalvindere fra Randers FC blandt de sidste otte hold.

Evander stod for kampens detalje. Foto: Henning Bagger.

Før FC Midtjylland kunne skrives på listen, skulle hjemmekampen mod nordjyderne dog klares.

Til den opgave havde Bo Henriksen sat den mangeårige landsholdsmålmand Jonas Lössl i buret.

Lössl har ellers kigget langt efter spilletid på det seneste. Mens han var skadet, overtog Elias Olafsson pladsen. Han har bevaret den i Superligaen og Europa League, selv om Lössl er blevet klar.

Men torsdag aften var det Lössls tur, og han formåede at holde målet rent i en første halvleg, hvor AaB var farligst.

Det var nordjyderne også i begyndelsen af anden halvleg. Nordmanden Iver Fossum bragede et langskud på undersiden af overliggeren, og kun uheld forhindrede gæsterne i at tage føringen.

Evander manglede til gengæld skarphed få minutter senere, da han stod helt fri i feltet og sparkede lige på AaB's Andreas Hansen.

Presset var nu på AaB, og særligt Pione Sisto havde spillet sig varm.

Den offensive profil lagde bolden perfekt i dybden til Joel Andersson, som tog den elegant med og hamrede den mellem benene på Hansen.

FC Midtjylland var i kontrol, og kun et par pragtredninger af Andreas Hansen forhindrede hjemmeholdet i at udbygge sin føring.

Evander (tv.) og Isaksen scorede de afgørende mål i den forlængede spilletid. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Med kun et enkelt mål til forskel skulle der ikke andet end en lille tilfældighed til at sende AaB på omgangshøjde, og nordjyderne forsøgte til det sidste at tvinge kampen ud i forlænget spilletid.

Med et minut tilbage af de fire minutters tillægstid svingede Prip venstrebenet og ramte bolden noget urent, så den snød Lössl i målet.

1-1 sendte holdene i forlænget spilletid, og her havde midtjyderne mest at byde på.

Efter 102 minutter fandt Evander kræfterne til at trække ind i banen og sparke i det nærmeste hjørne til 2-1.

Den endelige afgørelse kom med lidt over ti minutter igen, da Isaksen via overliggeren styrede et fladt indlæg i kassen.