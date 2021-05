Han overstrålede alle

Greven af Aarhus

Randers FC havde kigget i krystalkuglen og taget Mathias Greve med til pressemødet dagen før kampen. Teknikeren lod sig inspirere af skulderklappet og brændte en overdådig finale af. Smed Patrick Banggaard lige så brutalt som en teenager parkerer et el-løbehjul før 2-0 scoringen og var naturligvis på plads til at banke 4-0 scoringen ind netop som stemmerne til årets pokalfighter skulle afleveres... Han havde i forvejen en titel i efternavnet og nu har han også en titel på cv'et. Ham lod OB smutte for 80.000 kr.

Når Wright betyder forkert

Haji Wright stod i SønderjyskEs startopstilling, så han må jo have været der et sted derinde på græsset. Muligvis var han bare med for at køre den konfettistøvsuger, som fjernede guldglimmeret fra græstæppet i Aarhus efter pokaloverrækkelsen. Haji Wright skulle levere det ekstraordinære der sendte en ny pokal i hænderne på klubben, som hans landsmand Robert Platek har overtaget. I stedet efterlod han SønderjyskE tomhændede efter en vitaminfattig præstation, der kunne indkapsles ved, at der står Wrong på ryggen til næste kamp.

Glæde og Joy

Kulturens minister, Joy Mogensen, havde taget en pause fra det puslebræt, som andre kalder et keyboard og var ude at møde virkeligheden til sin anden pokalfinale. Hun fik atter oplevelsen af en finale, hvor tilskuerne flere gange måtte mindes om, at covid-19 er så farligt, at vi piller vacciner ud af programmet, men folk altså ikke må stå op. Ingen længerevarende afbrydelser denne gang. Til sidst kunne hun behørigt beskyttet af en paraply i den silende regn aflevere finalemedaljer til de trætte spillere med samme entusiasme, som en tankpasser serverer en fransk hotdog.

Sådan så Ekstra Bladet pokalfinalen

SønderjyskE (3-5-2):

Lawrence Thomas 1

Pierre Kanstrup 2

Stefan Gartenmann 3,

Patrick Banggaard (46) 2

Jeppe Simonsen 2

Rilwan Hassan (65) 4

Victor Ekani (74) 3

Julius Eskesen (46) 2

Marc Dal Hende 2

Anders K. Jacobsen 3

Haji Wright (74) 1

---

(46) Emil Frederiksen 2

(46) Emil Holm 4

(65) Mads Albæk 2

(74) Peter Christiansen -

(74) Bård Finne -

Træner: Glen Riddersholm 2

Randers FC (4-4-1-1):

Patrick Carlgren 5

Mikkel Kallesøe (80) 3

Simon Piesinger 3

Erik Marxen 5

Björn Kopplin 3

Tosin Kehinde (70) 3

Frederik Lauenborg 4

Lasse Berg Johnsen (88) 5

Mathias Greve (88) 6

Vito Hammershøy-Mistrati (80) 3

Marvin Egho 4

---

(70) Tobias Klysner 3

(80) Jesper Lauridsen -

(80) Simon Graves -

(88) Mathias Nielsen –

(88) Nikola Mileusnic

Træner: Thomas Thomasberg 5

Dommer: Morten Krogh 5