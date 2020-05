Her er datoen for pokalfinalen

Hvornår skal pokalfinalen spilles, og hvornår skal der kåres en pokalvinder, som kan lade champagnen poppe?

Det spørgsmål har mange danske fodboldfans nok stillet sig selv, siden coronavirussen satte en stopper for alt fodbold. Men bare rolig. Datoen er KLAR.

Ekstra Bladet erfarer nemlig, at finalen i pokalturneringen bliver spillet onsdag 1. juli. Kilder fortæller samtidig til Ekstra Bladet, at der lige nu arbejdes ud fra to datoer, da man naturligvis også skal have fundet de to finalister i to semifinaler.

Og Ekstra Bladet erfarer altså, at man nu er så langt i processen, at den givende dato for pokalfinalen snarest vil blive offentliggjort.

Semifinaler i juni

Allerede i juni vil semifinalerne blive afviklet. Det vil ske onsdag 10. juni, hvor de to finalister skal findes i den prestigefyldte turnering.

De fire tilbageværende hold i pokalturneringen er alle en del af Superligaen.

I den ene semifinale tørner AaB og AGF sammen i lidt af en gammel, jysk klassiker, mens AC Horsens og SønderjyskE står over for hinanden i den anden semifinale.

I år ligger Blue Water Arena i Esbjerg græs til pokalfinalen. Normalt vil turneringen ellers blive afviklet i Danmarks nationalarena, Parken, men tidligere på året blev det altså besluttet, at den prestigefyldte finale skulle flyttes. Her faldt valget altså på Blue Water Arena.

Der er endnu ikke fastlagt et decideret tidspunkt på dagen for, hvornår spillerne løber på banen og dyster om pokalen.

