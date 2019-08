Her er din klubs modstander

En del af charmen ved pokalturneringen er, at nogle af de mindre danske klubber får en oplevelse for livet ved at møde et hold fra Superligaen, og sådan bliver det også i anden runde af Sydbank Pokalen, som der torsdag er blevet trukket lod til.

Med i bowlen var klubber som Herstedøster IC, Fuglebakken, BK Viktoria, AaB og AGF, og der er udsigt til nogle David-mod-Goliat-kampe. Det er blandt værd at bemærke, at SønderjyskE skal en tur til Fælledparken i København.

Her er kampene i anden runde af Sydbank Pokalen:

Otterup - FC Sydvest

Vejgaard - Hobro IK

Varde - Thisted FC

Nørresundby FB - AaB

Marstal/Rise - AGF

Kolding IF - Randers FC

Brabrand - FC Fredericia

Middelfart BK - Skive IK

FC Djursland - VSK Aarhus

Kjellerup/Vendsyssel FF - Vejle Boldklub

FC Sønderborg - Viborg FF

Viby IF - Fuglebakken

Marienlyst - Holstebro BK

B. 1908 - Brønshøj/Hvidovre IF

Hillerød - Næstved BK

Fremad Amager - Lyngby BK

Herlev IF - Silkeborg IF

Herstedøster IC - HIK

Ledøje/Smørum - Nykøbing FC

Frederiksberg BK - Vanløse IF

Avarta - BK Frem

BK Viktoria - SønderjyskE

Tarup/Paarup - FC Roskilde

Slagelse - AB

KFUM Roskilde - HB Køge

BK Union - AC Horsens

Kampene i anden runde afvikles fra 3. til 5. september.

