Her er tredje runde af pokalturneringen

Onsdag aften blev der trukket lod til tredje runde af pokalturneringen, efter at OB højst overraskende blev ekspederet ud af turneringen af 1. divisions bundprop, Nykøbing FC. Her trådte de sidste Superliga-hold ind i turneringen.

Blandt andre FC København, FC Midtjylland og Brøndby IF var for første gang i denne sæsons turnering med i bowlen, og de skal møde henholdsvis Hobro IK fra 1. division, FA 2000 fra 3. division og Aarhus Fremad fra 2. division.



Herunder kan du se, hvilke kampe der venter i pokalens tredje runde:

Næstved BK - Silkeborg IF

Hørsholm-Usserød IF - AC Horsens

Vendsyssel FF - Randers FC

FA 2000 - FC Midtjylland

BSF - FC Nordsjælland

AB - AGF

Hobro IK - FC København

Aarhus Fremad - Brøndby IF

Ishøj IF - Viborg FF

Vanløse IF - AaB

Thisted FC - FC Helsingør

Brabrand IF - Vejle Boldklub

Næsby Boldklub - Nykøbing FC

HB Køge - SønderjyskE

FC Roskilde - Fremad Amager

Sædding/Guldager IF - Middelfart