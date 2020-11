Her har Brøndby ramt plet

Brøndby skal snart trykke nye penge

På dagen, hvor Niels Frederiksen fyldte 50, fejrede han den iført træningsdragt og kampjakke med en pokalsejr på Brøndby Stadion.

1-0 over Ledøje-Smørum fra Danmarksserien var ikke imponerende, selv om Brøndby gav spilletid til flere af marginalspillerne.

Simon Hedlund blev matchvinder før pausen på et meget fint oplæg fra debutanten Blas Riveros.

Mads Hermansen fik en sjælden chance mellem stængerne. Anton Skipper den første start i sæsonen, mens Tobias Børkeeiet spillede for første gang fra start for Brøndby siden 4. august 2019. Og endelig var der også spilletid fra start til både Rezan Corlu og unge, talentfulde Mathias Kvistgaarden.

Ingen af dem greb for alvor chancen. Hermansen var undskyldt på den måde, han aldrig blev udfordret. Tobias Børkeeiet viste i moment fine takter, men bevægelserne er meget store. Hverken Corlu eller Kvistgaarden greb den chance, de fik.

Rezan Corlu fik chancen, men greb den ikke rigtigt. Til gengæld spillede debutanten Blas Riveros en fin kamp. Foto: Lars Poulsen.

Simon Hedlund scorer til 1-0 på et flot oplæg fra Blas Riveros. Foto: Lars Poulsen.

Opløftende debut

Men der gjorde til gengæld debutanten Blas Riveros. Og det var helt sikkert aftenens mest positive oplevelse for Niels Frederiksen.

For her fik Brøndby-træneren set, hvor meget det betyder med en venstrebenet til at slå indlæg, når han er i et gennembrud.

Blas Riveros virker stadig en smule rusten, men det var tydeligt at se, han har stort potentiale til at træde ind på den venstre midtbane for Brøndby.

Det har han, fordi han er hurtig, har gennembrudsstyrke og et ganske fornuftigt venstreben.

Han virker klar til at spille fra start søndag mod OB, fordi alternativet her og nu absolut ikke er bedre.

Riveros var involveret i scoringen før pausen, da han smart trak forbi to mand på venstrekanten og spillede Simon Hedlund fri. Netop den gennembrudskraft kan blive værdifuld for Brøndby på lidt længere sigt. For det har været et problem for Niels Frederiksens mandskab at spille med en højrebenet på positionen.

Simon Hedlund blev matchvinder, da han scorede før pausen på Blas Riveros oplæg. Foto: Lars Poulsen.

Skal rejse sig igen

Kampen kunne gennemføres, selv om Ledøje-Smørum aktuelt ligger stille på grund af cornaen. Men pokalturneringen er den øverste turnering af sin art i Danmark. Derfor måtte Ledøje godt stille op.

Brøndby spiller søndag mod OB, hvor Niels Frederiksens tropper skal forsøge at rejse sig efter tre nederlag i træk i Superligaen.

Fjerde runde af pokalturneringen spilles 15.-17. december. Vinder Brøndby det opgør, er de klar til forårets kvartfinaler, der afvikles med både hjemme og udekamp.

