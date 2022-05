Hjulmand imponeret af tyskerne

Den danske landstræner Kasper Hjulmand har i løbet af sin trænerkarriere vundet pokalturneringen to gange i sin tid i FC Nordsjælland.

Og han har da også et meget positivt forhold til turneringen, som torsdag blev vundet af FC Midtjylland, som slog OB i finalen.

I et interview med DR1 fik landstræneren sat lidt ord på, hvordan han har det med pokal-fodbold.

- Jeg synes jo, at pokalen er en stor og total fed turnering, fordi alt er muligt. Det er en relativt kort turnering, så det er ikke altid de bedste, der står her. Jeg er helt vild med pokalfodbold, og det var stor oplevelse dengang (i 2010 og 2011 red.) for klubben, fortæller Hjulmand.

Desuden mener landstræneren, at man godt kan løfte den danske pokalturnering endnu mere og peger mod Tyskland for at finde inspiration.

Stor cadeau til både midtjyder og fynboer

- Jeg synes, at man skal gøre endnu mere ved pokalturneringen faktisk, fordi det er virkelig en stor turnering. Jeg har selv været i tysk fodbold, hvor pokalen er noget af det største. Det at vinde pokalen er næsten på højde med at vinde mesterskabet, lyder det fra Kasper Hjulmand, som også når at hylde de fremmødte tilhængere til kampen.

- Fed kulisse i dag. Stor cadeau til midtjyderne og OB's fans. Det er så fedt, at folk bakker op om det her, roser han, men peger på, at han savnede mere flydende spil i selve finalen, som også endte 0-0 efter ordinær- og forlænget spilletid, hvorefter FCM vandt 4-3 i straffesparkskonkurrencen.

Endvidere slår Hjulmand fast, at han ikke kan nyde en kamp mere, og peger på, at han som landstræner har pligten til at møde op til pokalfinalen.

Hjulmand kunne desuden også se på nogle danskere, som gjorde det godt i kampen.

