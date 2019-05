Hylder midtjysk pokalhelt: - Det var rørende

PARKEN (Ekstra Bladet): Erik Sviatchenko strålede om kap med den guldmedalje han havde om halsen.

FCM’s forsvarsstyrmand nøjedes med en birolle i den dramatiske finale, men overlod også hjertens gerne hovedrollen til Jesper Hansen.

- Det var, som vi havde håbet på og kunne ikke have været skrevet bedre. Selvfølgelig havde vi håbet, at omstændighederne var anderledes, men det var et smukt øjeblik at være en del af.

- Det var rørende, og det kommer til at beskrive FC Midtjylland pokalhistorie på allerbedste vis. Vi gik ikke bare hen og vandt. Vi gik hen og vandt for en større mening, sagde Erik Sviatchenko, der skulle have taget det sjette midtjyske straffespark.

Erik Sviatchenko jubler efter FC Midtjyllands første pokaltitel. Foto: Lars Poulsen

Så langt nåede vi aldrig i Parken. Med sine to redninger sørgede Jesper Hansen for, at midtjyderne kunne juble, da Alexander Scholz sikkert satte det femte spark i kassen.

- Jesper har en stor mental styrke, og vi er stolte af, at han var i stand til det her. Han har et fantastisk bagland og kom tilbage på bedste og fineste vis, sagde Sviatchenko om holdkammeraten, der for en uge siden mistede sin lillebror i en trafikulykke.

Midt i en trist tid fik målmanden en smule at glæde sig over, og for FCM-spillerne var det også en kæmpe lettelse endelig at få brudt klubbens finaletraume.

- Det var de små marginaler, og dem har vi langt hen ad vejen ikke haft i denne sæson. I dag havde vi dem, men kæmpede også for dem og viste format, sagde Erik Sviatchenko.

