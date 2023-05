Hvis der er en fodboldspiller i Danmark, der siger sin mening, er det FC Københavns Kamil Grabra.

Det gjorde polakken også, da han stillede sig til rådighed for pressen dagen før årets pokalfinale i Parken, hvor AaB er modstanderen.

En fanskare, han før har lagt sig ud med.

- Spørger du mig, om jeg skal sparke bolden op på tribunen? Kom nu, sagde han, inden spørgsmålet var færdigt.

Grabara henviste til en kamp i 2021, hvor han på Aalborg Portland Park tændte af og sparkede en bold op på tribunen og ramte en dreng i hovedet.

Torsdag får Parken fornøjelsen af cirka 15.000 AaB-fans, men målmanden skænker ikke det faktum mange tanker, selvom historikken taler sit tydelige sprog.

- Jeg føler, der er tænding alle de steder, jeg er. Jeg vant til det. Jeg kan godt lide det. Jeg taler. De taler.

- Jeg har ingen forventninger til dem (AaB's fans, red.). Jeg bekymrer mig ikke om dem. Mine fans sidder her også, så det er dem, jeg har forventninger til.

- Men har AaB-fansene ikke ret til at være ekstra meget efter dig?

- Jeg kunne ikke være mere ligeglad. Det er helt op til dem, hvordan de vil reagere på mig.

Kamil Grabara fejrer derby-sejren over Brøndby. Foto: Jens Dresling

Han er dog ret overbevist om, hvor pokalen ender.

Begge to, vel at mærke. For københavnerne kan stadig selv afgøre guldet i Superligaen.

- Jeg er ikke i en position, hvor jeg skal vælge (mellem DBU-pokalen og guldmedaljer i Superligaen, red.), fordi jeg kommer til at vinde begge trofæer.

Grabara blev hentet til FCK fra AGF i sommeren 2021 og har udviklet sig til at være en af holdets helt store stjerner.

Parterne har papir på hinanden frem til midten af 2026.

Derfor bliver han uden tvivl et stort salgsemne for sportsdirektør Peter 'PC' Christiansen, når transfervinduet åbner.

- Bliver det her en af dine sidste kampe for FCK i Parken?

- Det er ikke noget, jeg vil forholde mig til, mens jeg er på kontrakt her, og så længe jeg er FCK-spiller. Når sæsonen er slut, skal jeg overveje fremtiden. Som jeg altid gør. Det skal være rigtigt for mig og for klubben.

- Dine ambitioner rækker vel udover Superligaen?

- Hvis spillere, der spiller fodbold, ikke har ambitioner, så har de vel ikke hovedet ordentligt skruet på, slutter polakken.