Jylland droppet: FCK og Brøndby vinder

Pokalfinalerne skal spilles i Storkøbenhavn de kommende tre år.

Det skriver Divisionsforeningen i en pressemeddelelse.

I de seneste fire år har finalerne ellers været spredt rundt i Danmark, hvor Esbjerg, Aarhus, Brøndby og København har været værter.

Men de kommende tre år bliver de afviklet i Storkøbenhavn, når Parken lægger græs til i 2024 og 2026, mens det i 2025 bliver på Brøndby Stadion.

At det allerede er på plads, hvor pokalfinalerne bliver spillet, er en fordel, mener turneringschef, Peter Ebbesen.

- Når vi allerede nu kender finalestadion for de kommende tre, har vi givet os selv optimale betingelser for at skabe de bedste rammer for den store fodboldfest, som en pokalfinale er, siger han i pressemeddelelsen.

Også DBU's konstitueret direktør, Kenneth Reeh, glæder sig over, at det bliver på FCK's og Brøndbys hjemmebaner, at den store begivenhed skal finde sted.

- Pokalturneringen er vores allesammens turnering, hvor store som små hold kan drømme om at løfte trofæet.

- Derfor er det også utrolig glædeligt, at finalerne de kommende tre sæsoner bliver spillet på Danmarks to største stadions, så flest mulige fans får muligheden for at se deres hold fuldende drømmen, mener Reeh.

Pokalfinalen i Parken i 2024 bliver spillet på Kristi Himmelfartsdag torsdag d. 9. maj.