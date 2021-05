Klar til millionsatsning: - Nu kan vi hente spillere til toppen

Randers FC skal boltre sig i et europæisk gruppespil til efteråret, og det giver mulighed for at hente spillere på en helt anden hylde end hidtil

Det store smil var fundet frem, der var stadig lidt guldkonfetti på sportsjakken og dollartegnene var næsten til at aflæse i øjnene på Randers FC’s sportslige og kommercielle direktør, Søren Pedersen.

4-0-afklapsningen af SønderjyskE i pokalfinalen kommer nemlig ikke kun til at kunne ses i pokalskabet i Kronjylland.

Randers FC kan se frem til et europæisk eventyr med millioner af kroner til følge. Foto: Lars Poulsen

På bankbogen vil der nemlig tikke minimum 30-45 mio. kr. ind i Randers, når klubben efter sommer tager hul på det europæiske eventyr.

På grund af Danmarks plads på den europæiske koefficientrangliste, vil pokalvinderne fra Randers træde direkte ind i playoff til Europa League.

Lykkes det for Randers at slå sig igennem til gruppespillet her, så bliver UEFA-checken endnu større, og hvis man taber i playoff, så er Randers sikret et gruppespil i den ny turnering Conference League, der altså også kaster et stort millionbeløb af sig.

- Nu må vi se, hvor mange millioner, det kommer til at give på bundlinjen, men de beløb, du nævner, vil lune gevaldigt i Randers FC. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har måtte rykke sammen i bussen under coronakrisen, og deltagelsen i et europæisk gruppespil kaster nye muligheder af sig, siger Søren Pedersen.

Søren Pedersen lover spillerindkøb til toppen af truppen. Arkivfoto: Morten Lau-Nielsen

De muligheder, kommer de til at afspejle sig i spillerbudgettet?

- Ja, det er helt sikkert. Vi har kørt sæsonen igennem med en meget smal trup. Nu er vi sikret otte kampe i Europa i efteråret, så der skal købes ind både til toppen af truppen og bredden. Vi får nu muligheden for at hente spillere fra en helt anden og højere hylde, fordi vi kan lokke med Europa, siger Søren Pedersen og konkluderer.

- Store kampe kræver spillere på et højt niveau. Det har vi allerede, men vi kan tillade os at hente nogle spillere ind til toppen af hierarkiet nu.

Thomas Thomasberg kan se frem til både en styrket spillertrup og forbedrede faciliteter ovenpå pokaltriumfen. Foto: Lars Poulsen

Kronjyderne kommer i sagens natur ikke til at ødsle pengene bort. Sådan spiller klaveret ikke i Randers. Derfor skal der også investeres på den lange bane.

- Vi har i forvejen fine faciliteter, men vi kommer til at investere i vores træningsbane. Den skal stå snorlige og have vand lagt ind. Så vil vi også gerne forbedre de fysiske faciliteter i klubben, så det er en kærkommen millionindsprøjtning, siger Søren Pedersen.