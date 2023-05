Krigen er startet: Hapser FCK's omklædningsrum

Når FCK's pokalkrigere træder ind på Parkens græstæppe torsdag eftermiddag, vil de blive mødt af Sektion 12's højlydte støtte som altid.

Før finalekampen, i pausen og efter slutfløjt er noget imidlertid helt anderledes for københavnerne.

De kommer nemlig til at skifte tøj, sætte hår og levere peptalks i gæsternes omklædningsrum.

Parken er godt nok FCK's hjemmebane i hverdagen, men gennem en lodtrækning vandt AaB "hjemmebanefordelen" i pokalfinalen og dermed også retten til at vælge, det omklædningsrum de foretrækker.

Den beslutning er truffet, fortæller aalborgensernes kommunikationschef, Brian Andersen.

'Jeg kan bekræfte, at vi i morgen på et neutralt finalestadion er "hjemmehold" og dermed også benytter hjemmeholdets faciliteter', oplyser han til Ekstra Bladet.

Sektion 12 holder til på den nedre og øvre B-tribune i Parken. Foto: Christian Falck Wolff

Det samme var tilfældet i finalen i 2016, da FCK slog AGF med 2-1, og noget tyder dermed på, at det psykologiske spil mellem AaB og FCK så småt er startet, inden mandskaberne støder sammen i en stor fodboldfest.

Propfyldt Parken

Fans af torsdagens "gæster" kommer dog som normalt til at holde til på den stemingsskabende Sektion 12, der huserer på den nedre og øvre B-tribune, hvilket i forvejen har skabt lidt røre på sociale medier.

FCK har også fået tildelt halvdelen af B-tribunen og dele af C-tribunen, mens de sangglade AaB-tilhængere har fået hele D-tribunen.

Det forventes, at 15.000 AaB-fans tager turen til Parken for at støtte Oscar Hiljemark og co, der stadig slås for at undgå nedrykning i Superligaen.

FCK kan selv afgøre guldet med tre kampe tilbage.

