Laudrup: - Den blev lidt grim den her

Det var ikke mange chancer, FC Græsrødderne var spået, da de hjemme på Gentofte Sportspark tog imod FC Nordsjælland, i den største kamp i klubbens historie.

Selvom mange af de 500 fremmødte tilskuere havde håbet på en pokal-sensation, så endte det med en pligtsejr til gæsterne fra FC Nordsjælland, der spiller fem divisioner over hjemmeholdet.

På trods af nederlaget på 1-5, er FC Græsrøddernes formand og centrale midtbanespiller, Mads Laudrup, overordnet set tilfreds med holdets indsats, selvom formen ikke længere er, hvad den har været.

- Vi gerne ville have haft bolden lidt mere, men det blev bare svært. Specielt, når de vender den på (Mikkel) Rygaard. Så skal vi lave et løb på 30 meter på tværs af banen, og så er man allerede træt der. Så skal man lige dække lidt op, og lige pludselig får vi bolden. Efter sådan en tur vil man gerne lige trække vejret.

FC Græsrødderne måtte ud og løbe, når FC Nordsjællands Mikkel Rygaard var på bolden. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Vi er sgu meget godt tilfredse. Vi var godt klar over, at den blev lidt grim den her. De har et godt hold, selvom de stiller med de der tre-fire, som ikke har spillet så meget, så går det bare stærkere, fortæller formanden med en øl i hånden efter kampen.

FC Græsrødderne træner ikke, og det kunne Mads Laudrup også mærke på banen, hvor FC Nordsjælland var stærkere på bolden og i løbearbejdet.

- Vi træner ikke og spiller kamp 13 gange på et halvt år. Det er der, vi mødes og så drikker vi en bajer eller otte bagefter, så det var et hyggehold mod et fuldtidsprofessionelt hold. Vi er bare glade for, at vi fik scoret.

Andreas Laudrup var på tribunen for at se storebror, Mads, spille mod hans tidligere klub. Sønnen Maximilian var Mads Laudrups største fan, som han også satte sig op på tribunen til, da han blev udskiftet med omkring et kvarter tilbage af kampen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Netop målet skabte glæde hos Københavnerserie-holdet, der efter scoringen jublede, som om de havde vundet kampen.

Det var ikke kun en vigtig scoring for stemningen i omklædningsrummet efter kampen, men også fordi FC Græsrødderne som klub snart runder et skarpt hjørne.

- Græsrødderne har fem års jubilæum 1. november, og det her var vores jubilæumskamp. Det var en kamp, der gav en masse indtægter, og sikrede klubben forening halvandet år mere, så alt i alt en meget fin dag.

Tilfreds træner

FC Græsrøddernes træner, Martin Johansen, fortalte onsdag Ekstra Bladet, at trænersædet var ved at blive lidt varmt under ham. Efter torsdagens pokalnederlag var det ikke blevet bedre.

- Det er gloende hedt lige nu, fortæller den tidligere landsholdsspiller med et glimt i øjet. Også han har taget hul på en øl efter kampen.

Martin Johansen fungerer også en gang i mellem som spillende træner, men han slap i dag for at skifte sig selv ind. Foto: Tariq Mikkel Khan

- De skal ikke frygte, at jeg kommer på banen

- Jeg synes faktisk, at vi gjorde det fint med de midler, vi nu har. VI træner ikke, men der var den forskel, der skulle være. Vi kan godt se os selv i spejlet efter den her præstation.

Matin Johansen gættede onsdag på en 1-4 sejr til FC Nordsjælland, og det var tæt på, at han fik ret. Ligesom Mads Laudrup ser han det positive i, at holdet får et mål mod så svær en modstander.

- Det var virkelig et godt mål. De lavede også nogle gode mål, men de er jo professionelle, mens vi har været på arbejde i otte timer. Det var et godt mål, og vi klarede det fint. De havde lige et gear mere.

FC Græsrødderne blev grundlagt i 2015 af blandt andre Mads Laudrup, og holdet har mange tidligere Superliga-profiler i truppen. Udover Laudrup, er det eksempelvis Martin Albrechtsen, Jan Frederiksen og Simon Bræmer.

Mads Laudrup jubler efter FC Græsrøddernes scoring til 1-2 i første halvleg. Foto: Tariq Mikkel Khan

Holdet spiller i Københavnerserien og har efter syv kampe fået en noget blandet start med tre sejre og fire nederlag. Det betyder, at FC Græsrødderne lige nu ligger nummer 10 i rækken med 15 hold.

Bødlerne fra FC Nordsjælland har ligesom FC Græsrødderne fået en blandet start i landets bedste række, hvor de har fire point efter fire kampe. Det rækker til en foreløbig syvendeplads.

