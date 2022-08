Masseslagsmål efter pokalbrag

40-50 fans fra henholdsvis Esbjerg fB-lejren og Kolding-lejren var involveret i et masseslagsmål efter tirsdagens pokalkamp mellem de to klubber.

Det meddeler vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi til JydskeVestkysten.

Slagsmålet opstod cirka klokken 21.00 udenfor stadion i Kolding. Her måtte politiet gøre brug af stave og peberspray for at få ro på situationen.

I samme episode lykkedes det en fan af vride armen rundt på en politibetjent. Denne betjent er sygemeldt onsdag efter hændelsen.

Det var ikke kun efter slutfløjt i tirsdagens pokalkamp, at der var uroligheder.

Inden kampstart blev der affyrret kanonslag, hvorfor politiet blev tilkaldt.

Kampen endte med en sejr på 2-0 til Kolding på mål fra Tobias Sommer og Oskar Stentoft i slutminutterne.

Dermed er 2. divisionsklubben nu videre til næste runde i Sydbank Pokalen.