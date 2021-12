Midtjyder kørte rundt med Brøndby

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

FC Midtjylland står med det ene ben i semifinalen i pokalturneringen efter en overbevisende 2-0 sejr over Brøndby i det første af to opgør.

Med Charles og Junior Brumado som målscorerne sikrede midtjyderne sig et fordelagtigt udgangspunkt før næste søndags returkamp.

FC Midtjylland scorede et mål i hver halvleg i en kamp, hvor de langt henad vejen virkede i kontrol.

Til gengæld lignede de danske mestre fra Brøndby et mandskab, der allerede var gået på juleferie.

Brøndby lignede et hold, der allerede var gået på juleferie, da FCM vandt 2-0. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Storspil af Hermansen

Mens mange taler om Mikael Uhres store betydning for Brøndby, så har Mads Hermansen i efteråret bevist, han er en klassekeeper, der samtidig har markeret sig som en af Superligaens bedste.

Den unge keeper har haft et forrygende halvår, hvor han har vist et højt, stabilt niveau.

I den første af to pokalkvartfinaler mod FC Midtjylland var det Hermansens fortjeneste, at Brøndby ikke var bagud med tre eller fire mål efter en halv times spil.

Josip Radosevic forsøger sig fra distancen uden held. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Mads Hermansen levede således tre superredninger og forhindrede FC Midtjylland i at score mere end den ene gang, hvor Charles scorede fra tæt hold i feltet.

Til gengæld trak Hermansen det længste strå, da han dykkede ned til Paulinhos skud fra kanten af feltet med en imponerende refleksredning.

Han viste også klassen, da Evander forsøgte sig i to forsøg. Først på stolpen og siden med en redning fra Brøndby-keeperen.

Mads Hermansen vandt også duellen mod Evander omkring den halve time, da han afværgede et skudforsøg fra brasilianeren.

Brøndby var lidt tamme og modløse i perioder af første halvleg. Men hjemmeholdet havde dog flere muligheder.



Uhre tæt på

Mikael Uhre fik en friløber efter en situation, hvor det lignede han væltede Henrik Dalsgaard omkuld. Selv om Brøndby-topscoreren driblede uden om Jonas Lössl, så afsluttede han på overliggeren.

Morten Frendrup havde også to nærgående forsøg, men det ene reddede Lössl, mens han i den anden situation ramte Paulinho i hovedet.

Junior Brumado scorede til 2-0 i første del af anden halvleg efter en situation, hvor der var kaos i Brøndby-bagkæden.

Der er returkamp næste søndag i Herning, hvor Brøndby i sandhed har ryggen mod muren. De skal vinde 2-0 for at sikre sig straffesparks afgørelse. Udebanemål tæller i øvrigt ikke dobbelt i pokalturneringen.

Brøndby skal skabe lidt af et mirakel, hvis drømmen om at spille pokalfinale på hjemmebane fortsat skal leve. For finalen i pokalturneringen til foråret spilles nemlig på Brøndby Stadion.