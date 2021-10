Nedturen fortsætter for FCN

Statistikken er bestemt ikke med FC Nordsjælland for tiden.

Klubben har ikke vundet over en superligarival siden sejren over Vejle 23. august - og onsdag blev den tavle ikke visket ren.

Her var OB på besøg i Farum i pokalturneringen, og de kunne tage hjem til Odense med en 4-1-sejr og en billet til pokal-kvartfinalen i bagagen.

Der var dog tæt på at gå galt for fynboerne, der på trods af at have været i overtal i mere end en halvleg først fik udlignet hjemmeholdets 1-0-føring lige inden slutfløjt og dermed fremtvunget forlænget spilletid, hvor de trætte FCN-spillere ikke havde meget at byde på.

Det havde de til gengæld i kampens start, hvor Oliver Antman elegant bragte dem foran.

På banens midte fik han smart bolden med, da han med hælen spillede sig selv rundt om en fremstormende OB'er. Så gled han af på endnu en, inden han tog et træk ind i straffesparksfeltet og trykkede af.

Her var angriberen ikke uheldig med, at bolden blev rettet af på Jørgen Skjelviks fod og derfor helt snød Hans Christian Bernat i målet.

Men de nordsjællandske smil skulle snart forstumme.

For godt ti minutter inden pausen blev ivorianske Adamo Nagalo præsenteret for sit andet gule kort af dommer Jakob Sundberg, efter at han urutineret fuldstændig oversatsede i en tackling på Troels Kløve.

FCN-træner Flemming Pedersen måtte ofre offensiven og rykke de bagerste geledder tættere sammen, mens OB helt naturligt pressede mere på.

Det gav efter pausen en stribe nærgående forsøg på Emmanuel Ogura, der dog havde en af sine absolut bedste dage i FCN-målet.

Faktisk kunne det være endt som en kæmpe fest for FCN, da Abu Francis med et kvarter igen blev spillet fri af Magnus Kofod, men Bernat hev en god redning ud af sit lange ærme.

Den livline udnyttede OB med blot et minuts tid tilbage. Her fandt Moses Opondo Aron Thrandarson, der med ryggen til målet fik lagt bolden ind over Ogura og fremtvunget forlænget spilletid.

Her var OB suveræne og scorede tre gange - to gange ved Mart Lieders og så Emmanuel Sabbi, der stod i vejen for en Jeppe Tverskov-afslutning og fik rettet bolden i mål bag Ogura.