Nu redegør politiet for fodbold-ballade

Syd- og Sønderjyllands Politi er i gang med skriftlig redegørelse for dramatisk pokalfinale-efterspil

Det gik relativt heftigt for sig, da en stor gruppe AaB-fans onsdag aften blev sat i fut-tog foran stadion i Esbjerg.

En video viser, hvordan en tilsyneladende særdeles hidsig betjent fire gange hamrer løs på en siddende/liggende nordjyde, der værger for sig, mens hans kammerater vantro følger slagudvekslingen.

Syd- og Sønderjyllands Politi har foreløbig ingen kommentarer til den episode eller yderligere fra den dramatiske aften i Esbjerg, men ifølge kommunikationsafdelingen vil politiet omkring middagstid være klar med kommentarer.

I kommunikationsafdelingen er man netop nu ved at renskrive en pressemeddelelse, og først derefter vil den vestjyske ordensmagt kommentere yderligere.

Syd- og Sønderjyllands Politi skrev i aftes på Twitter, at man måtte bruge ’den fornødne magt for at få genoprettet roen’.