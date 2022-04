Ny stor nedtur for SønderjyskE

Solen skinnede, og det duftede af pokalfodbold i Haderslev, da SønderjyskE fik besøg af OB i DBU-pokalen onsdag aften.

Tilskuerne havde kolde fadøl i hænderne, og generelt var lægterne på Sydbank Park fyldt godt op til et opgør, hvor de to mandskaber kæmpede for et godt udgangspunkt til returkampen 5. maj.

Hjemmefansene fik fight, mål og en skade for pengene. Og et nederlag.

Gæsternes Troels Kløve blev nemlig matchvinder med sit mål til 2-1 sent i kampen, og de medrejsende OB-tilhængere kunne fejre en sejr i Haderslev for første gang i mere end otte år. Dermed har de gode kort på hånden til kampen i den fynske storby i næste uge.

SønderjyskE udlignede til 1-1 i anden halvleg. Foto: CLAUS FISKER/Ritzau Scanpix

SønderjyskE kæmper en brav kamp i bunden af Superligaen, og udsigten til en tilværelse i landets næstbedste række bliver tydeligere, som tiden skrider frem. Senest led cheftræner Henrik Hansen og co. et nederlag i overtiden til Vejle på eget græs.

Kampen mod fynboerne var således et tiltrængt afbræk, hvor hjemmeholdet for en stund kunne nyde at spille for at komme i en finale fremfor at undgå en fiasko.

De indledte ganske fint, men den gode start blev overskygget af en skade til den efterhånden evigt uheldige Emil Berggren, som slog sin albue og måtte lade sig udskifte. Igen. Derfor måtte angriberen, der ellers har lavet fire mål i to kampe mod netop OB, se resten af pokalslaget fra SønderjyskE's bænk.

Emil Berggren forlader græstæppet. Foto: CLAUS FISKER/Ritzau Scanpix

Og ondt blev til værre, selvom de lyseblå faktisk var de spilstyrende. Kort inden pausen var den vævre Isaam Jebali på spil for fynboerne. Med et flot 'Laudrup-løft' fandt han Emmanuel Sabbi, der med en finurlig afslutning hakkede kuglen på stolpen. Max Fenger var vaks i boksen og bragte OB foran med 1-0.

Artiklen fortsætter under billedet..

OB jublede stort efter scoringen. Foto: CLAUS FISKER/Ritzau Scanpix

Henrik Hansen må have talt med store ord i pausen, for SønderjyskE kom ud til anden halvleg med masser af intensitet. Ja, de var nærmest overtændte.

Den tidligere FCK'er Nikolaj Thomsen kom blandt andet alt for sent ind i en duel med Jeppe Tverskov og fik et korrekt gult kort for sin stempling.

Men det tændte en ild i holdet, og især Peter Christiansen virkede oplagt. Efter en soloaktion prøvede den 22-årige spiller lykken et godt stykke inde i feltet og hamrede læderet ind bag Hans Christian Bernat, der var chanceløs.

1-1 på Sydbank Park, og tilskuerne kunne velfortjent tage en tår øl mere.

Minutterne skred frem, og det lignede mere og mere en forestilling, der ikke ville få en vinder.

Lige indtil Kløve reagerede hurtigt i det 83. minut.

Netop indskiftede Bashkim Kadrii havde kæmpet sig ind i SønderjyskE's boks, og selvom det var en afslutning, endte det i stedet med en halv aflevering til Kløve, der kunne sætte foden på.

Nedturen fortsætter dermed for SønderjyskE og Henrik Hansen, der skal på træningsbanen og finde løsninger.