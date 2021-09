Nykøbing FC sender FCK ud af pokalturneringen

For anden gang i klubbens historie røg FC København ud til et hold fra en lavere række, da holdet onsdag aften tabte 3-0 til Nykøbing FC fra 1. division

Der var lagt op til pokalfest på Falster. Hjemmeholdet kunne tænde de røde lamper, da de omkring 5000 billetter var blevet revet væk op til opgøret.

Nykøbings fanklub havde i kampens anledning lavet den største tifo i klubbens historie for at tænde de lokale helte op til, hvad de fleste troede inden ville blive et svært opgør for divisionsholdet.

FCK og Jess Thorup løb i en sensationel pokal-exit. Foto: Lars Poulsen

Nykøbings fans var dog slet ikke klar over, hvad de havde i vente.

På stadionet sad flere familier og venner sammen i skiftende farver, og et par gange kunne man høre tilskuere råbe til hinanden: - Hvem holder du med i dag?

Der var et par stykker, der måske var lidt i klemme med tilhørsforholdet onsdag aften.

To gange Koch

Om det var tifoen eller Nykøbing-fansenes romerlys, der satte gang i hjemmeholdet, er ikke til at sige, men Nykøbing FC kom ud med et brag, og efter et minut var de undertippede tæt på at komme foran.

Efter 13 minutter gik festen for alvor i gang. En fejlpasning fra Pierre Bengtsson endte med at give hjemmeholdets Sebastian Koch en kæmpe chance, som han sikkert sparkede ind. 1-0 til Nykøbing FC

Og minsandten om ikke Sebastian Koch var på spil igen fem minutter senere. Københavnerne stod som statister, mens oprykkerne i 1. division spillede flot kombinationsspil, der endte med, at den 24-årige angriber kunne sende hjemmeholdet på 2-0 - og FC København på vej ud af pokalturneringen!

Forhåndsfavoritterne samlede sig på egen banehalvdel til krisemøde. Nu var der pres på Jess Thorup, der havde skiftet en del ud på FCK-holdet efter søndagens skuffende 1-0-nederlag til mesterskabsrivalerne fra FC Midtjylland.

FCK-træneren tog konsekvensen med det samme, og efter bare 26 minutter satte Jess Thorup stortalentet Victor Kristiansen og Jens Stage ind for at få meldt FCK-holdet ind i kampen, mens Bengtsson og unge Rasmus Højlund blev revet ud.

FCK er ude af pokalen. Foto: Lars Poulsen

Fansene begyndte hånende at råbe 4-0, og man kunne mærke, at de lokale på det propfyldte stadion troede på pokalsensationen efter en af de mest chokerende halvlege i nyere pokalhistorie.

Ren Powerplay

Jess Thorup måtte have talt med store ord i pausen, og fra anden halvlegs start foretog FCK-træneren sin anden dobbeltudskiftning, da Jonas Wind og William Bøving kom ind for at sætte jagten ind på Nykøbing.

Udeholdet begyndte da også at lægge et tungt pres på Nykøbing, der heroisk kæmpede for at beholde tomålsføringen.

Det var rent powerplay, og flere gange måtte hjemmeholdets forsvar reddede bolden inde på stregen. Minutterne gik dog hurtigere og hurtigere for københavnerne, der også blev mere febrilske i deres spil.

Som mørket lagde sig over Lollands Bank Pank, steg spændingen, som de lokale helte nærmede sig et historisk resultat.

Nykøbing FC skabte sensationen. Foto: Lars Poulsen

FCK kom ikke frem til noget i de døende minutter, og sensationen var en realitet, da Sebastian Koch kunne spille Mathias Kristensen fri foran mål, og angriberen kunne sende bolden i det tomme mål.

3-0 til Nykøbing FC på en fuldstænding vanvittig onsdag aften i Nykøbing Falster.

For anden gang i klubbens historie røg FC København ud til en klub fra en lavere række på en aften, de lokale på Falster nok aldrig vil glemme.