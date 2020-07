Offentliggør voldsomme detaljer fra pokalskandale

AaB-tilhængere stjal billedet i forbindelse med pokalfinalen i Esbjerg onsdag aften. Og det var ikke for noget positivt …

På stadion nægtede en stor gruppe nordjyske fans at underlægge sig corona-restriktionerne og sørgede på den facon for, at opgøret i første halvleg var afbrudt i et kvarter.

Men det var ikke kun i forbindelse med selve kampen, den var gal. Syd- og Sønderjyllands Politi kan berette om en hektisk dag med en gruppe nordjyske fans, der havde meget svært ved at opføre sig ordentligt.

Politikredsen kom torsdag eftermiddag med sin udlægning af, hvad der skete i løbet af onsdagen, og det er ikke noget pænt billede, der tegner sig.

Rasmus Würtz var blandt de AaB-folk, der forsøgte at tale tilhængerne til fornuft. Foto: Lars Poulsen

Ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi startede balladen, da en nordjysk gruppering på 130 midt på eftermiddagen ankom til en restauration i det vestjyske.

Der blev affyret fyrværkeri, og tilhængerne stod så tæt, at politiet skønnede, at myndighedskravene ikke var overholdt. Efter to tilrettevisninger blev forholdene bragt i orden.

Halvanden time før kampen ankom busserne med de 130 fans til stadion. De pågældende fans, hvoraf mange ifølge politiet var påvirkede, tog opstilling ude på vejen i en stor gruppe.

Politiet delte dem op, og der var en ophidset stemning.

'Flere enkeltpersoner forsøgte at piske stemningen yderligere op. Der blev affyret både kanonslag og romerlys', skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i sin redegørelse.

En person blev anholdt, og i forbindelse med den anholdelse forsøgte andre fans at befri vedkommende. Allerede der trak betjentene deres stave, og tjenestehunde blev sat frem for at sikre afstand og beskytte betjentene mod 'de uroskabende og voldelige fans'.

Da gruppen af AaB-fans var udvandret fra tribunen i protest, opstod der tumult i forhallen mellem fans og kontrollører.

AaB-fan: De virkede pænt opsatte på at dele tæsk ud AaB-tilhængerne har noget andet syn end Syd- og Sønderjyllands Politi på onsdagens begivenheder i Esbjerg. På Twitter er Rasmus Trenskow kritisk over for politiets redegørelse. Trenskow er inkarneret AaB-fan og tidligere formand i Danske Fodbold Fanklubber. ’Det her viser bare, hvor lidt de ansvarlige på dagen kender til fodboldkultur. Vi delte os selv op på hver sin side af vejen for at hylde spillerbussen når den skulle køre forbi'. 'Der var ikke en ophidset stemning. Der blev sunget sange og lavet stemning', skriver han og afviser, at AaB-tilhængerne, som politiet hævder, nægtede at efterkomme kontrollørernes anvisninger på stadion. 'Næste løgn. Der var ingen kontrollører på afsnit B6 og B8, der forsøgte at komme med anvisninger. INGEN!' Ifølge Rasmus Trenskow signalerede det kampklædte politi fra Syd- og Sønderjyllands Politi, at de var klar, og politiet havde ifølge den tidligere formand for Danske Fodbold Fanklubber ufatteligt travlt med at rende rundt og tage billeder af alle AaB-tilhængerne, da de steg ud af busserne. Trenskow beskriver, hvordan AaB-fans, efter de havde forladt tribunen i protest, blev flået udenfor og anholdt af politiet. ’Det virker ikke til, at Syd- og Sønderjyllands Politi overholdt en eneste regel fra Rigspolitiet om, hvordan man er politi til en fodboldkamp. Dem og nogle af Esbjerg-kontrollørerne virkede til gengæld pænt opsatte på at dele tæsk ud’, skriver AaB-tilhængeren på Twitter. Vis mere Luk

Ifølge politiets beskrivelse forsøgte AaB-fans at presse og brække indgangsdøren og ruderne til stadion op. Indsatslederen valgte herefter administrativt at frihedsberøve de problemskabende fans.

Under aktionen opstod der tumult, og politiet fandt det nødvendigt at anvende magt - herunder brug af stav.

En video dokumenterer det, og en betjents voldsomme brug af stav er af Syd- og Sønderjyllands Politi blevet forelagt for Det Uafhængige Politiklagenævn.

Se videoen øverst i artiklen.

38 AaB-fans blev midlertidigt frihedsberøvet. Foto: Lars Poulsen

I alt 38 personer blev i forbindelse med tumulten sat i såkaldt 'futtog' i to rækker. Ifølge politiet rykkede de selv sammen, fordi det var for anstrengende at sidde uden at kunne støtte sig op ad hinanden.

Efter de var blevet registreret, blev de sat op i fan-bussen, der kørte til et sted, hvor de frihedsberøvede kunne gå på toilet. De blev alle løsladt kl. 22:44.

Syd- og Sønderjyllands Politi fulgte busserne til Kolding, hvorefter andre politikredse blev orienteret.

I forbindelse med balladen blev der tilkaldt yderligere betjente. En 33-årig mand er blevet siget for vold med en betjent, som han spyttede på.