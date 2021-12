Opkøber på tribunen: Brøndby-komet overstrålede alle

Bournemouth fra den engelske Championship var en af de klubber, der havde en scout på Brøndby stadion søndag eftermiddag til pokalopgøret mellem Brøndby og FC Midtjylland.

Angiveligt for at se nærmere på FCM’s brasilianske troldmand Evander, der i perioder imponerede med sit tekniske overblik og sin eminente spilforståelse.

Men det vil være helt naturligt, hvis scouten også har sat et par store krydser ud for Brøndbys nummer 30 – Mads Hermansen.

For det var den unge, talentfulde keeper, der ene mand holdt Brøndby inde i opgøret med tre store redninger indenfor den første halve time af opgøret.

- Jeg er altid glad, når jeg kan hjælpe holdet med mine præstationer, men det er klart, at et nederlag på 0-2 overskygger det hele, siger Mads Hermansen.

Fra sin position i målet fik han en travl og hektisk eftermiddag, fordi Brøndby-spillet slet ikke hang sammen.

Brøndby lignede reelt et mandskab, der allerede var gået på juleferie.

- Vi kom skidt ud, lavede alt for mange fejl og fik slet ikke sat spillet. Ja, vi fik aldrig kontrol over kampen, erkender målmandstalentet, der dog ikke vil begrave Brøndbys muligheder for at skabe miraklet på Heden næste søndag.

- Vi har besejret FCM to gange i sæsonen, så selvfølgelig kan vi gøre det igen, pointerer han.

Cheftræner Niels Frederiksen var meget skuffet over kvaliteten i Brøndbys spil det meste af første halvleg.

- Vi er for dårlige på bolden og laver alt for mange fejl før pausen, siger Brøndby-træneren, der erkender, at udgangspunktet for at nå semifinalen ser vanskelig ud:

- 0-2 er et dårligt udgangspunkt, men det er ikke umuligt. Vi skal dog finde helt andre takter, hvis vi skal i semifinalen. Vi skal højne kvaliteten, specielt når vi er under pres, pointerer han.

Brøndby mangler nu to kampe i efteråret – udekampen torsdag mod Sparta Prag i Europa League og næste søndags returkamp i pokalkvartfinalen mod FC Midtjylland.

- Du får mig ikke til at sige, at efteråret er dumpet, hvis vi både ryger ud af Europa League og pokalturneringen.

- Vi har leveret en absolut godkendt halvsæson i Superligaen. Vi er seedet fire i Europa og ved, vi skal overraske, hvis vi skal spille Europa i foråret. Og når du møder FCM i pokalturneringen er risikoen større for at ryge ud, fastslår han.

