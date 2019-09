Pinlig opførsel af stjernen: - Skal ikke foregå i vores klub

Pokalchok: FC Midtjylland sendt ud af 1. divisionshold

Det var bizarre scener, der udspillede sig i Sundby Idrætspark, da FC Midtjylland stod på randen af pokalexit mod Fremad Amager fra landets næstbedste række.

Det var ikke nederlaget eller præstationen, der var mest pinlig for midtjyderne torsdag aften. Det var derimod Evanders skandaløse opførsel i slutminutterne af kampen.

Brasilianeren insisterede på at sparke et frispark på kanten af feltet, men ordren fra trænerbænken var, at holdkammeraten Awer Mabil skulle eksekvere. Da Evander blev ved med at holde fast i bolden udviklede det sig verbalt mellem de to FCM-profiler, der måtte holdes tilbage af hver sin holdkammerat.

Da Mabil efterfølgende tyrede frisparket direkte i muren, kvitterede Evander med at klappe hånligt ud mod Brian Priske og resten af FCM-bænken.

Brian Priske vil håndtere situationen med Evander internt... Foto: Lars Poulsen

Den situation var cheftræneren naturligvis ikke tilfreds med.

- Det er ikke nogen ønskelig situation for os. Men den håndterer vi internt, og så er der ikke så meget mere at sige til det, sagde Brian Priske efter kampen til TV3 Sport.

Umiddelbart efter kampen vurderede TV-kanalens ekspert Kenneth Emil Petersen, at Evander må indstille sig på en alvorssnak med Brian Priske frem mod OB-kampen søndag.

Men eksperten mente dog ikke, at Evander skal sidde over i næste kamp på grund af miseren.

Fremad Amager kunne juble torsdag aften. Det kunne Evander ikke, selv om det blev til en hånlig klapsalve mod cheftræner Brian Priske. Foto: Lars Poulsen

Det ville Brian Priske ikke forholde sig til.

- Jeg synes, det er for tidligt at stå og snakke om straf og alt muligt andet. Først og fremmest så håndterer vi det internt, og vi har heldigvis et par dage, til næste kamp. Men det er som sagt ikke ønskeligt at se, og det skal helst ikke foregå i vores klub.

- Fodbold er følelser, og fodbold er emotionelt. Det er nogle fantastiske mennesker, vi har med at gøre, og nogle gange så vil de vinde lidt mere, end hvad godt er, og som sagt så håndterer vi det her stille og roligt internt, lød det afvæbnende fra Brian Priske.

Det er alt sammen meget fint, men mon ikke den ny cheftræner er nødt til at sætte sig i respekt over for spillertruppen? Også selv om det er holdet offensive omdrejningspunkt, der var ballademageren...

