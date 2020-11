Pokal-sensation: Nordsjælland ude

FC Nordsjælland blev torsdag aften det første superligahold, som røg ud af denne sæsons udgave af landspokalturneringen i fodbold.

1.-divisionsholdet Hvidovre sendte det talentspækkede hold fra landets bedste fodboldrække ud med en hjemmesejr på 2-0.

Dermed er FC Nordsjælland ikke i puljen, når der senere torsdag trækkes lod til fjerde runde i pokalturneringen. Det er de 11 øvrige superligahold til gengæld.

Hvidovres sejr blev grundlagt af to tidlige mål.

Mindre end fem minutter inde i kampen satte Mikkel Nøhr Christensen en inderside på et knaldhårdt indlæg og scorede et flot mål til 1-0.

De få hundrede tilskuere på Hvidovre Stadion fik endnu mere at varme sig på, da Tobias Thomsen fordoblede føringen ved at prikke bolden i nettet efter en flad aflevering fra Oscar Buch i det 12. minut.

Nordsjællændernes Mikkel Rygaard fik en gylden mulighed for at reducere kort efter på et straffespark, men den erfarne midtbanespillers forsøg ramte stolpen.

Helt galt gik det for FC Nordsjælland, da indskiftede Abu Francis fik rødt kort med syv minutter igen. Uden Francis i slutfasen blev gæsterne holdt fra fadet, og dermed var overraskelsen en kendsgerning.

